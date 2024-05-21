〈台股盤後〉台積獨木難撐下跌34點失守5日線 櫃買指數翻紅

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 14:11

台股今 (21) 日量縮震盪，盤中一度大跌逾百點，收盤下跌 34.88 點或 0.16%，來到 21236.75 點，跌破 5 日線，成交量 3731 億元；不過，櫃買指數翻紅作收，小漲 0.13 點或 0.05%，收 251.27 點。

觀察今日電子權值表現，台積電今日上漲 6 元或 0.7%，收 841 元、日月光投控、聯電雙雙也漲逾 1%，台達電收紅、廣達收平盤，不過，鴻海下跌 0.9%、聯發科跌 1.3%、大聯大跌近 6%、華碩跌 3%、健鼎、臻鼎 - KY 等跌逾 2%、南電、友達、文曄等跌逾 1%。

高價電子股方面，世芯 - KY、大立光跌 3-4%、祥碩跌 2%、緯穎、創意也收黑，不過，嘉澤漲逾 4%、旭隼及川湖漲 2%；另外像是英業達漲 2%、奇鋐、力成、京元電子、可成、技嘉、健策、光寶科等均漲逾 1%，都是盤面上相對強勢的電子指標。