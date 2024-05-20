無懼台股上沖下洗 這4檔ETF逆勢創掛牌新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 17:34

台股今 (20) 日多空激烈交戰，早盤最高來到 21338 點，爾後賣壓出籠一度跌至 21102 點，盤中高低點落差逾 230 點，所幸隨買盤力道加大，終場翻紅小漲 13.16 點，收在 21271.63 點，漲幅為 0.06%。值得注意的是，台股 ETF 族群中，仍有 4 檔收盤價創新高，分別為群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、永豐優息存股 (00907-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW)。

觀察盤面焦點股表現，台積電今天平盤作收，鴻海下跌 1.47%、國泰金與富邦金分別下跌 0.71% 和 1.07%，長榮、聯發科相對有撐，分別上漲 0.95% 和 2.15%。在類股表現錯縱之下，台股 ETF 今天表現亦是漲跌互見，共計有 27 檔台股 ETF 上漲、2 檔收平、24 檔下跌。

比較今天創新高的 ETF 績效表現，從近三月來看，4 檔報酬皆超過 1 成，00923、00918 以 13% 分居冠、亞軍，至於今年以來的報酬，第一名仍為 00923，將近 19%，00912 則以 13% 居次。

財富管理專家表示，近期台股受惠於美股反彈、AI 創新題材不絕、520 行情等因素帶動下，站穩 2 萬點之上，大型權值股的強勢表態，也進一步帶動市值型 ETF 表現。

群益台 ESG 低碳 50ETF 經理人邱郁茹表示，在可預見的未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運與獲利表現，也使得碳金商機持續發酵，綠色製造將成主流，台灣廠商也積極跟上世界腳步，打造綠色供應鏈，而具有 ESG 低碳概念的企業將是市場關注焦點。

大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，00918 成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩 4 月的陰霾，在 5 月以來有 7 天創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF 分散佈局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。