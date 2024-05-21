潤泰集團小金鷄潤德IPO 上櫃 早盤漲幅逾51%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-21 11:55

潤泰集團旗下的潤德 (6881-TW) 2023 年賺回超過一個股本，每股純益達 10.97 元，今 (21) 日以 165 元上櫃掛牌交易，早盤最高價達 249.5 元，漲幅 51.21%，潤德最新營收表現上 ，2024 年第一季營收 4.18 億元，創同期新高，稅後純益 4269 萬元，每股純益 3.16 元。

潤德成立於 1991 年 11 月，潤德 2023 年全年營收 15.22 億元，毛利率 18.99%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 1.148 億元，年增 43.36%，每股純益 10.97 元，擬配發 10 元股息。

潤德具備規劃設計建築、室內、景觀及工程施工與專案管理的全面性整合。30 餘年來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，並擴及高級住宅社區及其他文創休閒，如國際知名企業微軟辦公室、Line 辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link 商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、台北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等皆出自該公司團隊。