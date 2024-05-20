迎接後520行情 景氣燈號支撐台股基本面

鉅亨研報 2024-05-20 16:21

除息旺季現金股利是近幾年熱潮不退的選股方向，適逢本週 520 總統就職典禮，投資人該怎麼選股? 台北股市將會表現如何?

一、美通膨降溫 但不足以立即下調利率

美國勞工統計局最新公佈數據顯示，4 月 CPI 年增 3.4%，較前值 3.5% 小幅下降，月增率 0.3%，低於市場預期和前值 0.4%。剔除食品與能源的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，低於前值 3.8%，核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，低於前值 0.4%。

美國 4 月 CPI 略有降溫，標普 500 指數、納斯達克指數再創歷史新高，金融市場有這麼樂觀的回應，主要也是因為經歷了前幾個月令人失望的通膨數據，不過持平而論這個好消息還不足以讓聯準會很快下調利率，原因在於還沒有見到物價會持續性往聯準會 2% 的通膨目標前進，根據芝商所 FedWatch 的數據顯示，聯準會於 2024 年啟動降息的可能性與幅度都下滑，市場預計今年 9 月 Fed 降息 1 碼的機率為 50.9％。

所以看待美國的通貨膨脹變化，還是要以市場循環的角度，當 CPI 攀升導致降息預期下滑，美債殖利率就會維持在高位，一段時間之後產生抑制經濟的作用，當經濟數據轉弱，CPI 降溫低於預期，市場就會重燃降息預期，美債殖利率就會走低，所以大家只要掌握這個底層邏輯，就可以研判聯準會仍舊謹慎地維持高利率政策。

二、除息旺季 現金股利殖利率成關注焦點

本週 5 月 20 日是總統、副總統宣誓就職日，統計 2012 年來 3 次 520 之後台北股市行情表現，自 520 當天開始至後 5、10、15、20 個交易日的加權指數，上漲走勢居多。

有趣的是我們可以發現，在 2016 年前三個月的景氣燈號都是藍燈，加權指數卻是全面走揚，最大漲幅來到 5.00%，或許可以解讀為市場對新任總統的樂觀情緒，在短期內主導盤面發展。

時間來到 2020 年，加權指數最大漲幅來到 7.05%，而且這一次有基本面的支撐，前二個月景氣燈號都是綠燈，至於 2024 年相比前 3 次可以說是基本面更加出色，連續 3 個月份都是亮出綠燈。

從這裡我們就可以發現，後 520 行情的變化，短期要觀察市場投資情緒，此外有基本面支撐的情況下，對於台北股市也有一定的激勵作用。

更新 5 月底前要除息且現金殖利率出色的個股，利用 XQ 全球贏家篩選相關條件以及備註如下。

條件:

1. 除息日期在 2024 年 05 月 31 日之前

2. 現金股利殖利率大於 3.5%

備註:

1. 個股以除息日期由近至遠排序