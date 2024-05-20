歷史經驗：台股520後上漲機率高 法人看好三利多助攻

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 15:02

台股今 (20) 日走勢震盪，適逢 520 總統就職，終場驚險以 21271 點收小紅，不過，綜觀歷次台灣總統大選就職日後的台股表現，不論是後一周、一個月或三個月，若排除金融海嘯因素，平均皆呈上漲走勢。投信法人表示，顯見 520 後不僅多方持續占上風，亦開始反映下半年旺季題材，看好在三利多加持下，台股後市行情不看淡。

觀察近 30 年來 7 次 520 總統就職後的台股表現，以後一周來看，上漲、下跌分別為 4 次、3 次，平均漲幅為 0.62%；以後一個月和後三個月來看， 2000、2004、2008 年下跌，其餘 4 次就職皆呈上漲，其中 2008 年遭遇金融海嘯，造成全球股災。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升點出台股仍具三大利多，後市行情不看淡，首先，新政府就任後，隨著政策利多發酵下，可望帶動台股有不錯的正報酬。

第二，AI 巨擘 Meta、微軟、Google 等皆表示今年將擴大 AI 資本支出，意味鴻海與緯創等相關供應鏈訂單能見度將提高，且市場預估 AI 大廠 2025 年獲利將呈現雙位數增長，AI 類股將助漲 5 月台股多頭。

第三，上市櫃公司今年第 1 季財報出爐，合計稅後純益達 8738.6 億元，季增 34.1%、年增 45.3%，儘管第二季為傳統淡季，但鑒於新台幣匯率貶值，法人仍上修獲利至 8000 億元，合計 2024 上半年將賺逾新台幣 1.6 兆元，可望淡季不淡。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，看好第三季成長動能將加速，未來還有 AI PC、降息預期等題材，讓今年第二季來加權指數強勢上漲 4.2%。

黃新迪表示，目前市場在等待 AI 指標股輝達下週的財報數據，而其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。