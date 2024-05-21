AI PC雨後春筍般冒出 全都採用高通晶片 激勵股價創新高紀錄

鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 09:30

微軟 (MSFT-US) 和其他 Windows PC 製造商周一 (20 日) 發布新型筆電，這些筆電搭載高通 (QCOM-US) 晶片，旨在本地處理人工智慧 (AI) 功能。

該消息周一激勵高通上漲 2.01%，收創每股 197.76 美元的紀錄，今年迄今已上漲 36% 以上。

微軟周一中午在新聞發佈會上推出旨在運行 AI 軟體 (如微軟 Copilot 虛擬助理) 的平板電腦和筆記型電腦，這些 Copilot+ PC 預計 6 月 18 日問世，除了微軟自家 Surface PC，其他包括戴爾 (DELL-US)、聯想、惠普等 15 家以上公司也推出這類 AI PC。

這些 AI PC 均將搭載高通的新型 Snapdragon 處理器，以及該公司 AI 專屬的「神經處理器」晶片，而非英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US)。

高通運算執行高管 Alex Katouzian 以新聞稿表示：「我們很自豪能實現此產業轉變，讓 Windows PC 處於技術前沿。」

該消息鞏固了高通進軍 PC 市場的決心。微軟高層在周一發布會上展示採用高通技術的 Surface PC，運行 Adob​​e Photoshop 等要求較高的軟體，速度似乎比目前的蘋果 (AAPL-US) 筆電還要快。

隨著智慧型手機出貨量放緩，高通的主要手機市場在 2022 年成為其業務的拖累，當時該股的表現開始落後標普 500 指數等大盤，一直到去年年底。