漲幅「秒殺」輝達？美銀：這檔股票才是真正AI寵兒

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 14:00

美國銀行在客戶報告中寫道：「Vertiv 才是真正的 AI 寵兒。」

美國銀行從去年 5 月 24 日開始比較二者漲幅。之所以挑這一天，是因為這天正是輝達去年公布第 1 季度報告的日子。

輝達那天公布強勁財報數字之後，次日股價飆漲，並展開長達一年的漲勢，進而帶來整個 AI 類股的榮景。

美國銀行表示，Vertiv 的股價表現搶眼，代表 AI 的漲勢正在擴大，涵蓋的產業越來越多。

Vertiv 的上漲，很大程度上源於驅動 AI 的先進晶片——比如輝達生產的晶片——需要更多電力來運行，這就為工業、公用事業、大宗商品帶來了上行空間。

美國銀行在報告中寫道：「GPU 需要的功率是 CPU 的 2～2.5 倍，美國在建資料中心的預期用電量，相當於目前美國資料中心用電量的 50% 以上… 未來幾年，AI 應用的用電量預估將以 25～33% 的複合年增長率成長。」

電影《大賣空》主角本尊、Neuberger Berman 資深投資組合經理人 Steve Eisman 等人指出，耗電量的增加，導致這些 GPU 的溫度大幅上升，這給 Vertiv 等冷卻設備公司帶來了需求。