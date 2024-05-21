伊朗總統墜機身亡 官媒公布失事原因

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 08:11

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡後，伊朗官媒《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA，伊通社）周一（20 日）將直升機失事歸咎於「技術故障」，《紐約時報》指出，這似乎是伊朗媒體首次說明事故原因。

《伊通社》周一發布圖片報導，回顧萊希過往出席活動的留影，報導配文寫道：「2024 年 5 月 19 日，萊希在從霍達阿法林大壩（Khoda Afarin Dam）返回大不里士煉油廠（Tabriz Oil Refinery）途中，因技術故障導致直升機墜毀而罹難。」

據伊朗媒體報導，萊希與同行官員周日前往伊朗亞塞拜然邊境，與亞塞拜然總統阿利耶夫一同出席大壩落成典禮。當地官員稱回程時天氣惡劣，萊希的直升機「硬著陸」，同行的另外兩架直升機則安全回國。

伊朗紅新月會應急管理指揮中心周一在公告中提到，在事發地區的天氣多霧、多雨、能見度較低等。

航空專家、前直升機飛行員保羅 · 比弗在接受《半島電視台》採訪時說，雲層、大霧以及低溫是直升機墜機的原因之一。

據《觀察者網》報導，中國航空專家張維說，伊朗媒體提到的「硬著陸」，是指直升機以很快的垂直加速度或者加速度率重重地落在地上，輕則造成起落架損害，重則甚至損害機體結構。

從圖片、影片顯示的現場情況，事故地點是山區，地形複雜、天氣惡劣。上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示：「這些都是直升機最怕遇到的。」

上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民也說，這很可能是一起「自然事故」。

由於伊朗長期和以色列、美國暗戰不斷，很多猜測將矛頭指向這兩個國家。對此，劉中民表示：「這是一種慣常思維，但從理性的角度來說，以色列選擇如此極端的方式處理與伊朗的關係，不符合常規。」

他說，以色列和伊朗在不久前的那場衝突中都保持了克制，沒讓衝突升級。「如果以色列還沒有徹底失去理性，就會知道暗殺一位主權國家的領導人會在國際社會將自身置於相當不利的境地。」

至於美國出手的猜測，劉中民認為，這也不太合乎常規，主要有兩個原因：

第一，美國總體正在中東進行戰略收縮，當以色列與伊朗的矛盾衝突不斷升級時，美國保持較大克制，儘量滅火。

此外，美國與伊朗官員近日還在阿曼祕密談判，這是自 4 月伊朗用數百枚飛彈和無人機襲擊以色列以來，美伊雙方進行的首次此類談判。