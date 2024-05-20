〈ESG投資趨勢〉印尼8月遷都 帶動亞洲打造新城市 瑞銀估動工規模逾1.5兆美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 19:50
全球暖化的問題急速惡化，尤以熱帶國家的影響最明顯。印尼政府宣布從今 (2024) 年 8 月起，分階段將首都從雅加達遷移至約 1300 公里外的東加里曼丹省的努山達拉 (Nusantara)。泰國氣候變化和環境部副部長早前亦表示，曼谷可能無法適應世界目前的全球暖化趨勢，當局一直考慮遷都。瑞銀投資團隊認為能滿足宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市 5 大主題者，為這波建設將受益的企業。
從首座矗立於沙漠之中的沙特線性城市再到印尼群島的新都會，一批全新城市正在世界各地紮根。瑞銀投資銀行估計動工專案規模超過 1.5 兆美元，並借助全球行業團隊的洞察視角，找出這一建設階段的受益公司，應包括 5 個新興主題，即宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市。
瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃表示：目前城市化已推動成功城市實現繁榮，團隊進一步發掘出五個新興主題，即宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市——我們認為這些主題將推動城市走向未來。
瑞銀通過案例研究進一步指出這些主題會帶來哪些宏觀及投資機會。印尼通過打造新都努桑塔拉（Nusantara）來解決雅加達所面臨的環境和社會經濟問題。在亞洲其他角落，中國粵港澳大灣區及新加坡 - 柔佛聯合網路詮釋了城市互聯加深如何增進彼此協同。我們還將目光投向亞洲以外地區，美國、歐洲和中東股票影響也在討論範圍內。
印尼政府希望遷都努桑塔拉在實現增長再分配的同時，還能應對雅加達所面臨的人口過密、交通擁堵、地陷嚴重等諸多挑戰。的確，如 UBS Evidence Lab 情景分析所示，未來 20-30 年內雅加達北部多達 28% 的地區可能被淹，約 300 萬居民將流離失所。在這些因素與新建城市的交織作用下，努桑塔拉將對房屋和便利設施提出新的需求。我們的互動式模型顯示，開發商可建環境專案規模估計為 920 億美元。
並非所有新城都是平地而起，現有城市也可通過合作打破增長掣肘。柔佛 - 新加坡經濟特區正從兩地已有的聯繫互補中受益。柔佛州可在出口、外國直接投資和旅遊方面獲得增量，新加坡則可從生產率提升、土地資源和勞動力優化中獲益。瑞銀估計，未來 10 年馬來西亞 GDP 增速可能增厚 0.2-0.4 個百分點，新加坡可能為 0.2-0.6 個百分點。中國方面，粵港澳大灣區正推動人才、資本和貨物再分配，即從廣東 - 香港 - 澳門流向衛星城市，從而開啟經濟增長和財富創造的新篇章。
展望未來，瑞銀看好能夠打造「生活 - 工作 - 娛樂」混合型社區的房地產開發商。亞洲方面，大灣區主題最為迫切；印尼開發商成為佈局努桑塔拉的主力。打造城市骨幹的全球承包商和構建城市基石的基礎材料企業也可能受益。此外，瑞銀看好銀行及其在為新城項目提供資金方面的挹注。
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