〈ESG投資趨勢〉印尼8月遷都 帶動亞洲打造新城市 瑞銀估動工規模逾1.5兆美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 19:50

全球暖化的問題急速惡化，尤以熱帶國家的影響最明顯。印尼政府宣布從今 (2024) 年 8 月起，分階段將首都從雅加達遷移至約 1300 公里外的東加里曼丹省的努山達拉 (Nusantara)。泰國氣候變化和環境部副部長早前亦表示，曼谷可能無法適應世界目前的全球暖化趨勢，當局一直考慮遷都。瑞銀投資團隊認為能滿足宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市 5 大主題者，為這波建設將受益的企業。

從首座矗立於沙漠之中的沙特線性城市再到印尼群島的新都會，一批全新城市正在世界各地紮根。瑞銀投資銀行估計動工專案規模超過 1.5 兆美元，並借助全球行業團隊的洞察視角，找出這一建設階段的受益公司，應包括 5 個新興主題，即宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市。

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃表示：目前城市化已推動成功城市實現繁榮，團隊進一步發掘出五個新興主題，即宜居需求增長、生活 - 工作 - 娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市和綠色城市——我們認為這些主題將推動城市走向未來。

瑞銀通過案例研究進一步指出這些主題會帶來哪些宏觀及投資機會。印尼通過打造新都努桑塔拉（Nusantara）來解決雅加達所面臨的環境和社會經濟問題。在亞洲其他角落，中國粵港澳大灣區及新加坡 - 柔佛聯合網路詮釋了城市互聯加深如何增進彼此協同。我們還將目光投向亞洲以外地區，美國、歐洲和中東股票影響也在討論範圍內。

印尼政府希望遷都努桑塔拉在實現增長再分配的同時，還能應對雅加達所面臨的人口過密、交通擁堵、地陷嚴重等諸多挑戰。的確，如 UBS Evidence Lab 情景分析所示，未來 20-30 年內雅加達北部多達 28% 的地區可能被淹，約 300 萬居民將流離失所。在這些因素與新建城市的交織作用下，努桑塔拉將對房屋和便利設施提出新的需求。我們的互動式模型顯示，開發商可建環境專案規模估計為 920 億美元。

並非所有新城都是平地而起，現有城市也可通過合作打破增長掣肘。柔佛 - 新加坡經濟特區正從兩地已有的聯繫互補中受益。柔佛州可在出口、外國直接投資和旅遊方面獲得增量，新加坡則可從生產率提升、土地資源和勞動力優化中獲益。瑞銀估計，未來 10 年馬來西亞 GDP 增速可能增厚 0.2-0.4 個百分點，新加坡可能為 0.2-0.6 個百分點。中國方面，粵港澳大灣區正推動人才、資本和貨物再分配，即從廣東 - 香港 - 澳門流向衛星城市，從而開啟經濟增長和財富創造的新篇章。