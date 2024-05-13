〈ESG狂潮〉富達：全球每年淨零資金缺口近4兆 亞洲「轉型金融」需求更迫切

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 19:13

全球 2050 淨零排放目標迫在眉睫，落實 ESG 目標需要龐大資金投入，在資金缺口持續擴大下，更突顯「轉型金融」發展的迫切性。富達投信指出，要於 2050 年達成全球淨零排放目標，全球每年需投放約 5 兆美元資金，惟目前每年淨零投資資金缺口接近 4 兆美元。亞洲坐擁豐富天然資源、人口紅利、和科技創新的優勢，是目前最有充足條件推動轉型金融的地區。

永續投資近年越來越受市場歡迎，促使更多資金為尋求收益並期望改善世界，流向高度符合環境、社會和企業治理（ESG）的指標。富達國際全球永續長陳振輝表示，如鋼鐵、水泥、化學、航運及礦業等高污染高碳排的產業將被拒於門外，各國政府、投資人及社會大眾已意識到，高排放產業要展開低碳轉型，特別需要財務及技術支援。

陳振輝強調，亞洲轉型金融發展相較其他地區，更是刻不容緩，因亞洲在實現 2030 年減排目標的進度落後，區內 85% 能源產出仍來自化石燃料，碳排放量占全球一半以上，產生的塑膠垃圾量占全球 65% 。

同時，亞洲暖化速度較全球平均更快，更易受氣候變遷影響。以 2022 年為例，區內發生 80 多次自然災害，衝擊五千萬人生命，經濟損失超過 360 億美元。因此，投資促進永續轉型且有益成長的商業模式，符合亞洲長期利益。

轉型金融主要針對三大類企業提供資金，包括密集碳排放型、缺乏符合經濟效益的低碳排放或零碳排放替代品者、對社會經濟持續發展具重要地位者。資金幫助企業營運模式脫碳或發展新低碳技術的產業。然而，這些產業往往因技術不足或缺乏資金作改變，難以實踐脫碳轉型。

轉型債券至今尚未成功在已開發市場進行融資，基於追求低碳投資組合的投資人通常會排斥此類「骯髒」資產，很多資產管理公司也不願與這類資產有關聯，以免影響公司商譽。

陳振輝指出，要於 2050 年達成全球淨零排放目標，全球每年需投放約 5 兆美元資金，惟目前每年淨零投資資金缺口接近 4 兆美元。建立清晰標準框架，有助債券發行人及投資人相信資金將流向促進全球淨零排放的企業。

亞洲已開始出現就轉型金融而設的標準框架，區內監管機構正領頭制定轉型金融原則，提高透明度。例如，2023 年推出《新加坡 - 亞洲永續金融分類法》（Singapore-Asia Taxonomy），是全球第一個直接定義轉型的分類法；亞洲之外如英國《永續揭露要求》（SDR），明確將投資於永續改進視為一項獨特類別，鼓勵企業進行低碳轉型。

這些舉措促使金融業出現新資金流動，為投資人帶來全新契機，投資於傳統不一定被視為「綠色」，但可能促進脫碳轉型、推動各經濟體邁向淨零未來的產業。

日本經驗值得參考，其轉型債券發行處於全球領先地位。日本政府計劃於未來 10 年，發行價值約 20 兆日圓（133 億美元）主權轉型債券，且預計可從私營企業集資 150 兆日圓。日本為轉型債券發行提供完整框架，廣泛的集資範疇促進各方面減排轉型，這帶動企業跟進。如此，不用單靠政府來填補轉型資金缺口，私營企業亦可為實現淨零目標盡一分力。

在構建具可信度的轉型金融環境上，資產管理公司扮演其中一個關鍵角色。脫碳轉型過程中企業轉型過程各異，轉型計劃需針對個別市場、產業及企業實際情況量身打造。

富達國際身為全球資產管理公司，一直積極與所投資企業維持協作，關注企業面臨的在地挑戰及契機，並提醒企業與投資人保持溝通的重要性，幫助提升透明度，讓投資人評估企業轉型計劃的可信度。在亞洲，因氣候及 ESG 訊息揭露仍為初步發展階段，企業同時面對設定減碳轉型目標及制定揭露框架的雙重挑戰。