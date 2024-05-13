AI獲利將增！獲大摩、瑞銀外資按讚 鴻海法說會前夕漲逾1%

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 12:25

華爾街投行摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 近日看好鴻海 (2317-TW) AI 相關獲利將大幅增加，並將鴻海目標價上調 35% 至每股 210 台幣，在法說會登場前夕，鴻海今 (13) 日早盤上漲逾 1%。

大摩在上周五 (10 日) 出具的個股研究報告中表示，看好鴻海明年 AI 相關收入將年增 30% 至 256 億美元，利潤將年增 126% 至 18 億美元，鴻海明年將提供 70% 的輝達 GB200 DGX 伺服器系統以及 20% 的 GB200 MGX 伺服器系統。

大摩還順便預測 2025 年 GB200 出貨量，DGX NVL72 明年上半年將達 2 萬台，MGX NVL36 明年中旬將達 1 萬台。鴻海在 GPU 模組組裝、GPU 主機板組裝有所成長，原因在於今、明兩年 GPU 出貨量成長，加上鴻海新增伺服器主機板、伺服器組裝業務，另外在機櫃組裝上，鴻海在單機櫃價值量和機櫃出貨量向上提升。

大摩認為，根據自家對 GB200 出貨的預期，最終 AI 將貢獻鴻海明年 24.6% 的利潤。

不過，在 GB200 中，鴻海的產業鏈可能進一步延長，這也是該公司每股獲利 (EPS) 將會成長的原因。除 GPU 模組組裝、GPU 主機板組裝、機櫃組裝，鴻海還會在伺服器主機板組裝和伺服器組裝出貨。根據公開訊息顯示，鴻海近期在這些領域進行佈局。

關於 GB200 的投資機會，另一投行瑞銀 (UBS) 在 4 月底的報告也提到鴻海有望在代工中拿下最高佔比，隨著密度大幅增加，鴻海與緯創在 GB200 伺服器機架的每個機架內容價值將會大幅提升，尤其是鴻海，因為鴻海有望成為新伺服器 switch board 的單一來源。

報告中提到 GB200 相較於 GH200 有三點改變，分別是從 x86 轉到 ARM、從 HGX 轉到 MGX 平台、從風冷轉移到液體冷卻。

但跟大摩不同的是，瑞銀 (UBS-US) 對 2025 年 GB200 的出貨更加樂觀，主要考量到雲端廠商對 GB200 伺服器機架的強勁需求，因為這些廠商都調高資本支出，瑞銀也認為明年 GB200 72-GPU 等效 AI 伺服器出貨量將達 3.1 萬台，即 110 萬個 GPU。

大摩也認為，隨著 CPU 架構從 x86 向 ARM 轉移，台積電將迎來更高的 CPU 代工市佔率。