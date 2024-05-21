投資中國選股重於選市 法人看好公用事業、食品產業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 11:14

農曆年後陸股氣勢如虹，跟進全球股市翻騰上揚 15%，市場關注陸股是否全面轉向大牛格局？第一金中國世紀基金經理人張帆指出，社會融資數據負增長、第一季財報淨利潤衰退，加上近期美國政府再對中國進口商品加徵關稅總值達 180 億美元等，儘管 A 股與港股 PE 已見修復趨勢，不過仍低於長期均值，全面性的多頭行情尚未到來。

張帆強調，投資中國選股重於選市，大多頭雖然尚未到來，不過，包括公用事業股、電力事業、食品消費、美容護理等類股呈現量價齊揚，是後市表現相對看好的標的。在股價周期處於修復循環過程中，建議投資中國基金採取定期定額，挑選產業、個股投資為宜。

張帆說明，5 月中旬美國再宣佈對中國進口商品加徵關稅，此部份主要是在原 2018 年執行的 301 條款基礎上的關稅複查機制，加徵關稅總值為 180 億美元，相較中國對美國進口金額 5000 億美元佔比低，影響有限， 11 月美國大選後的美中關易戰問題仍是市場潛在風險，若再大幅調整關稅會反應在美國消費者負擔，造成美國通膨壓力提升，現階段通膨稍緩，美國後續究竟採取降息政策，或是關稅調升，將是市場觀察美中貿易關係的重要指標。

此外，張帆表示，從中國社會融資負增長的情形也反應整體中國實質經濟相對疲弱，才會造成需求減緩、貸款萎縮現象，雖然中國政府與銀行持續寬鬆銀根，但資金活水尚未流入市場，社會融資呈下降趨勢，並陷入負增長，但不至於像日本陷入長期、嚴重的流動性陷阱，近兩年中國政府對房產市場設立諸多防火牆，相關影響受控制，不過，房產調整過程對經濟影響仍在，待市場持續消化。

中國股市年前出現較大跌幅，不過，年後大幅反彈，為股價低估的修復過程，張帆指出，陸股 PE 已由負一倍標準差，上升回到負 0.4 至 0.5 倍標準差，過往當 PE 回到長期均值以上，股市可望呈現大多頭行情，研判目前仍可望處於均值至負一倍標準差整理區，全面大多頭投資條件尚未到位，仍宜採取中性投資策略，控制下檔風險。

從企業獲利面來觀察，張帆強調，第一季中國企業整體淨利潤，仍然呈現衰退，整體 A 股的衰退幅度為 4.73%，不過，公用事業見逆勢增長，第一季淨利潤年增率達 26.9%，另外，像是交通運輸、環保等行業，分別有 26.30% 與 14.87% 的成長幅度。