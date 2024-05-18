台灣第一 國泰人壽奪下「全球十大最強保險品牌」第二名

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-18 17:10

國際品牌顧問公司 Brand Finance 日前公布，國泰人壽勇奪「全球十大最強保險品牌 (Top 10 Strongest Insurance Brands)」第二名，為台灣唯一入選之保險公司；同時近期也揭曉「2024 年全球百大最有價值保險公司品牌 (Insurance 100 2024)」排行榜，國泰人壽是唯一連續 10 年入榜之台灣保險公司，全球排名更升至第 29 名，持續穩居台灣第一。

Brand Finance 本次評比，國泰人壽的品牌價值 (Brand Value) 上看新臺幣 1,600 億元，相較前次上升 9%。除計算品牌價值，Brand Finance 亦依據行銷投資、利害關係人權益和業務績效等面向計分，進一步評比各家保險公司的品牌實力 (Brand Strength)，國壽品牌實力升至 AAA 等級，且 BSI(品牌強度指數；Brand Strength Index) 上升 4.1 分來到 87.7 分，於品牌認知、品牌偏好、推薦可能性等面向，皆獲亮眼成績。

國泰人壽在「全球十大最強保險品牌 (Top 10 Strongest Insurance Brands)」的排名，今年更躍升到第 2 名，顯示全方位公司經營的優異表現。除國際評比獲亮眼成績，國壽營運績效亦有目共睹，去 (2023) 年為台灣唯一初年度保費收入 (FYP) 突破千億大關的壽險業者，穩居 FYP 四連霸的佳績。

國泰人壽守護全台近 800 萬位保戶，肩負近 2000 萬張保單的責任；為聆聽客戶的回饋，自 2016 年導入 NPS(Net Promoter Score，淨推薦分數，代表客戶願意為其他人推薦該公司的指數)，為國內首家導入業者。據最新調查顯示，國泰人壽 2023 年 NPS 高達 35.1%，連續 4 年正成長，且獲得 98.8% 整體客戶滿意度。

此外，國泰人壽的永續作為，亦獲得國際的高度肯定；獲選投資人議程「投資人氣候行動計畫」(Investor Climate Action Plans) 最新標準的最佳實踐案例，更是首批加入「Nature Action 100」倡議的參與者，一起保護地球的生態系。年度盛事「步步攻億走」也邁入第三屆，國壽訂下 600 億步的目標，允諾達標後將提供 700 萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。