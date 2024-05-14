〈5月報稅季〉國泰世華：高資產族關注3議題 慎選金融工具降低負擔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 14:40

5 月報稅季，隨著台灣高資產族群人數成長，以及稅務新制上路，國泰世華推出《2024 重要稅負指南》，協助客戶妥善進行資產配置與稅務規劃，國泰世華提醒，高資產客戶進行投資理財或資產配置時，可善用免稅額度，並比較最低稅負稅率，依據這二大要點來慎選金融工具，將可有效降低所得稅負擔。

國泰世華近年陸續舉辦論壇，並訪談高資產客戶，發現其中又以「金融商品投資」、「海外不動產及境外資金匯回」、「捐贈扣除額」等三大議題最受關注。以「金融商品投資」而言，近幾年因聯準會 (Fed) 升息，不少高資產客戶辦理高息美元定存，但每一申報戶僅有 27 萬元之儲蓄投資特別扣除額，且家戶綜合所得淨額超過 498 萬元就須依 40% 稅率課徵綜所稅。

若是投資隸屬於海外市場的基金、ETF、海外債、結構型商品及投資型保險等商品，依所得基本稅額條例之規定，自今 (2024) 年起每一申報戶免稅額將提高至 750 萬，且計算基本稅額的稅率為 20%，整體而言稅務負擔將低於定存利息所得。

其次，不少高資產客戶在海外投資不動產，出售獲利後常見疑問包含「忘了當初海外不動產的取得成本該如何申報？」、以及「若海外已繳稅，是否需要再次於台灣進行申報？」對此，國泰世華表示，在無法舉證海外不動產的原始取得成本時，依規定可採售價的 12% 推計為海外財產交易所得。

例如：出售美國洛杉磯不動產售價 100 萬美元，依 12% 推計海外財產交易所得為 12 萬美元，折合約為新台幣 384 萬元，小於個人基本所得額之免稅額 750 萬元。因此，若高資產客戶採推計課稅方式申報 12 萬美元的海外財產交易所得，則實際可自美國匯回約 100 萬美元的不動產出售價款。

「捐贈扣除額」議題更是許多高資產客戶詢問熱點，但視個人所得主要來源不同，在申報綜所稅列舉捐贈扣除額時，也會有相當大的差異。當高資產客戶的主要所得類型為「境內股利所得」且採「28% 分開計稅」的情況下，或是客戶當年度的主要所得類型為「海外所得」的情況下，高資產客戶依規定計算的捐贈限額會大幅下降，進而影響捐贈對所得稅的節稅效果。