好匯賺！國泰金前4月大賺509億元創歷史次高 EPS 3.53元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 17:57

國泰金 (2882-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 4 月稅後純益 137.4 億元，年增 1.3 倍，前 4 月累計稅後純益 509.4 億元，創歷史次高，年增 2.96 倍，每股純益 (EPS)3.53 元，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，其中國泰人壽累計稅後純益創歷史次高，主要受惠新台幣走貶、實現資本利得、經常性收益挹注。

主要子公司方面，國泰人壽 4 月稅後大賺 104 億元，累計稅後純益 351.4 億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得貢獻、外匯操作表現佳及經常性收益挹注。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

國壽 4 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 80 億元及 37 億元。

國壽指出，4 月受到美國通膨數據高於預期，且 Fed 態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓。不過，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另隨美元彈升，台幣兌美元單月貶值 1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

在資本方面，4 月淨值比逾 8%，RBC 亦高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華銀行 4 月稅後純益 30.5 億元，累計稅後純益 134.7 億元，年成長 12%。今年以來把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼。

國泰世華銀行主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數約逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 4 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1424%，資產品質維持穩健。

國泰產險 4 月稅後純益 0.9 億元，累計稅後純益 9.6 億元，創歷史同期新高。對於 0403 花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。在質量並重經營理念下，今年以來簽單保費維持雙位數成長，整體獲利表現持續增長創高。4 月簽單保費 29.5 億元，累計簽單保費達 115.8 億元，年成長 19%。

國泰證券 4 月稅後純益 2.7 億元，累計稅後純益 11.8 億元，年成長 104%，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。截至 4 月底，國泰證券台股累計經紀市佔率達 4.1%、台股定期定額累計投資金額突破 180 億元，雙雙創下歷史新高。