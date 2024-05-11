一文掌握14家金控獲利 前4月合賺2112億元 國泰金笑納4冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-11 09:50

14 家上市金控 2024 年 4 月自結獲利全數出爐，合計稅後純益 538 億元，前 4 月累計賺進 2112 億元，年增率近 9 成，14 家皆有賺錢，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 為單月獲利突破百億的唯二家金控，EPS 也都在 3 元之上，而國泰金勇奪 4 冠，包括單月及累計獲利王、每股獲利王、累計純益成長王。《鉅亨網》彙整各家金控最新獲利情形，讓讀者透過一表快速掌握重點。

新台幣續貶助攻 3 壽險型金控獲利亮麗

壽險型金控 4 月再繳出亮麗成績單，主要因新台幣單月貶值約 1.73%，受惠美元升值，緩和避險成本壓力，貢獻當月匯兌利得，業者同時掌握市場實現資本利得，另外還有穩定的經常性收益。

國泰金自結 4 月稅後賺進 137 億元，累計前 4 月純益率先衝破 500 億元，達 509 億元，奪下獲利三冠王，累計純益年增近 3 倍，再摘下成長王的封號。

富邦金自結 4 月稅後賺進 130 億元，累計前 4 月純益率先衝破 434 億元，年增近 1 倍，緊追國泰金。開發金 (2883-TW) 累計獲利跨越百億門檻，達 106 億元，年增幅 1.5 倍，同樣因旗下壽險子公司凱基人壽貢獻良多。

金控雙雄 EPS 破 3 元 兆豐、元大逼近 1 元

以每股純益來比較，國泰金、富邦金 EPS 皆突破 3 元，分別來到 3.53 、3.34 元，第三名仍為中信金 (2891-TW)，EPS 為 1.33 元，第四、五名為兆豐金及元大金 (2885-TW)，皆逼近 1 元大關。

值得注意的是，元大金近 2 個月獲利急起直追，累計稅後純益達 122 億元，年增超過 5 成，有望挑戰兆豐金第四名的地位，累計獲利年增率達雙位數的還有中信金、永豐金、華南金、台新金。

新光金連 2 月獲利 國票金累計純益唯一衰退

新光金擺脫虧損陰霾，已連續 2 個月呈現獲利，主要受惠子公司新光人壽營運轉佳，前 4 月累計稅後純益近 65 億元，較去年同期轉盈。目前僅國票金 1 家前 4 月獲利較去年同期小幅衰退 1%。

兆豐金穩居公股金控獲利王 4 家單月均呈月減