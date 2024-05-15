國泰產險落實公平待客 為保險新鮮人備妥3大懶人包秘笈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 11:35

許多準社會新鮮人在年初即部署「人生第一個飯碗」，但有了飯碗也要顧好自己的荷包，無論是上班通勤工具或是休假旅行，只要發生事故，都會讓荷包大失血，需要各式保險商品擺平人生各種風險。根據國泰產險 112 年 18~30 歲年輕客戶進線 0800 客服專線服務需求統計，車險、旅遊險的「理賠申請」與「投保內容」相關諮詢為主要進線原因；為回應年輕客戶服務需求，國泰產險備妥 3 大保險秘笈：「車禍處理流程懶人包」、「旅遊險熱門問題懶人包」及「快速上手保險流程及觀念 - 入門指南」等，讓保險新鮮人可隨時查閱，也能減少線上等待回覆時間，落實對保險新鮮人的公平待客政策發展。

國泰產險以淺顯易懂的文字彙整了「車禍處理流程懶人包」與「旅遊險熱門問題懶人包」，協助客戶更容易、快速地瞭解車禍與旅遊事故理賠處理方式。當客戶遇到此類保險問題，想致電 0800 客服專線前，可先選擇至國泰產險官網的智能助理「阿發」查看懶人包內容，減少進線等候專人接聽時間；或因進一步需求於 0800 客服專線通話完畢，客服人員也將透過簡訊，提供線上連結，方便客戶日後有需要時可隨時查閱。

同時，國泰產險「快速上手保險流程及觀念 - 入門指南」透過四格漫畫方式，協助保險新鮮人快速看懂：保險分類、如何快速上手第一張保單，投保過程中又該注意哪些事項、保戶權益及保險名詞解析，摸索出自己風險需求及適合哪些保險。保險新鮮人只要在國泰產險智能助理阿發對話框輸入如「保險」、「入門」等關鍵字，就可以點選「保險流程及觀念入門指南」索取。

國泰產險推出相關服務後，相當受到保險新鮮人青睞，且使用度高；其中，「車禍處理流程懶人包」從 2022 年 2 月推出至 2024 年 3 月止，約 53 萬人次使用、「旅綜險懶人包」則是自 2023 年 6 月上線，截至 2024 年 3 月達 2.6 萬人次使用。