〈焦點股〉00936上演秒填息年化配息率逾10% 寫連2月首日填息紀錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 10:38

台股 ETF 近日進行除息交易，今 (16) 日由台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 打頭陣，除息參考價為 18 元，早盤在買盤追捧下，直奔 18.17 元，成功上演秒填息，單次配息率 0.88%，換算年化配息率超過 10%。

00936 目前擁有 2.5 萬名受益人，本次配息金額每單位從 0.11 元上調至 0.16 元，依舊快速完成填息，寫下連續 2 個月都於除息日當日填息的紀錄，本次收益分配發放日為 6 月 5 日。

台股多頭今天氣勢如虹，護國神山台積電領漲權值股，電子、金融、傳產百花齊放，帶動加權指數續創歷史新高，一度大漲逾 360 點，最高觸及 21515 點，中小型股亦在盤上表現。

台新永續高息中小是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF，觀察其投資組合 (截至 2024/4/30)，與其他高股息 ETF 的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到 30%，不用擔心 ETF 換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型 ETF 納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

臺灣永續高息中小型 ETF 基金經理人黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。