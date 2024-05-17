樺漢子公司Kontron完成Katek下市要約收購 持股達87.31%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-17 13:03
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 公告，旗下 Kontron AG 配合其子公司 Kontron Acquisition GmbH 成功完成 Katek SE 下市要約收購，Katek SE 將於歐洲時間 5 月 17 日 24 時，在法蘭克福證券交易所退市。
樺漢表示，Kontron Acquisition GmbH 截至 16 日持有 Katek SE 全部股份的 87.31%；Katek SE 已於 3 月完成交割，併入樺漢合併財報。
不過，樺漢董事長朱復銓在先前法說上指出，KATEK 併入後還需要調整，初期費用會較高，因此今年不會期待貢獻集團獲利，但預計明後年調整完後，就會讓外界「耳目一新」。
KATEK 成立於 2018 年，集團總部位於慕尼黑，聚焦開發與製造高端電子元件、裝置和服務，主要市場與產品包括綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯等解決方案，市場涵蓋德國、歐洲、北美等。
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