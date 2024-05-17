樺漢子公司Kontron完成Katek下市要約收購 持股達87.31%

樺漢表示，Kontron Acquisition GmbH 截至 16 日持有 Katek SE 全部股份的 87.31%；Katek SE 已於 3 月完成交割，併入樺漢合併財報。

不過，樺漢董事長朱復銓在先前法說上指出，KATEK 併入後還需要調整，初期費用會較高，因此今年不會期待貢獻集團獲利，但預計明後年調整完後，就會讓外界「耳目一新」。