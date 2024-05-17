雪佛龍成空軍頭號標的 不能只怪巴菲特

鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 13:52

波克夏第一季除了出售雪佛龍，也出售派拉蒙全球 (PARA-US)、蘋果 (AAPL-US) 和惠普 (HPQ-US)。波克夏出售雪佛龍股票的規模不大，僅出售 300 萬股，仍有 1.23 億股，但已較 2022 年持股約莫 1.7 億股的高點降下來了。

在波克夏減持雪佛龍之際，其他投資人一直在做空雪佛龍。事實上，根據數據和科技公司 Hazeltree 的每月數據，由於股市空頭加大了對能源價格疲軟的押注，石油公司雪佛龍 (CVX-US) 成為 4 月被放空最多的美國股票，超越了長期以來的頭號目標特斯拉 (TSLA-US)。(Hazeltree 該報告係彙整 700 家資產管理公司的調查結果，並根據做空股票的基金比例對公司進行排名。)

雪佛龍不像一些規模較小、有爭議的股票那樣吸引賣空者，例如 GameStop (GME-US)。截至 4 月底，雪佛龍空單餘額 2.9%，但 GameStop 空單餘額達 21%。

儘管如此，這樣的比例仍高於埃克森美孚 (XOM-US) 和 EOG (EOG -US) 等其他石油和天然氣同業。

雪佛龍拒絕就波克夏公司持股變化和 Hazeltree 報告發表評論。

波克夏在雪佛龍持股上表現出色，波克夏在 2020 年第四季首次購入雪佛龍，當時該股的交易價格在 70 至 90 美元之間，因當時 Covid-19 疫情壓抑了石油需求。如今雪佛龍股價已達 160 美元，自 2021 年初以來，雪佛龍股價上漲了 91%，遠高於同期上漲 42% 的標普 500 指數。

但今年雪佛龍的股價落後於一些競爭對手，今年雪佛龍迄今股價上漲 8%，而埃克森美孚同期已上漲 15%。即使如此，雪佛龍的營運表現相對較好，最新季度的利潤超出了預期，並克服了去年的一些生產問題——該公司在一些鑽井地點的生產率落後於分析師的預期。

雪佛龍現在面臨的最大挑戰與一場收購交易有關。雪佛龍去年 10 月同意以 530 億美元收購 Hess，以擴大公司在美國的業務，並獲得了圭亞那 (Guyana) 大型海上項目的股權。

埃克森美孚正在領導圭亞那項目，並表示對 Hess 股份擁有優先購買權，因此埃克森美孚目前正向巴黎國際商會 (ICC) 提出上訴，且可能需要耗費數個月才能解決此爭議，這給了雪佛龍股東很大的不確定性，即便雪佛龍發言人 Ross Allen 聲稱「有信心完成 Hess 收購交易。」