AI需求強勁帶動資訊電子業 Q1製造業產值結束連5黑年增4.56%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 13:31

經濟部統計處今 (17) 日指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強，致 113 年第 1 季製造業產值 4 兆 4,194 億元，較上年同季增加 4.56%，結束 111 年第 4 季以來連續 5 季負成長。展望未來，新興科技的應用可望持續挹注，有助製造業生產動能逐步回溫。

統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加 11.76%，其中積體電路業因 AI 與高速運算需求強勁，挹注 12 吋晶圓代工持續增產，致產值攀升至 8,890 億元，年增 14.06%，面板及其組件業亦因大尺寸面板產品價格高於上年同季，致產值增加至 1,181 億元，年增 9.99%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至 3,393 億元，創歷年同季新高，年增 27.21%。

至於傳統產業，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規劃多條產線停機調節產能，比較基數偏低，年增 1.00%；汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增 0.99%；化學材料及肥料業、機械設備業則因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減 5.70% 及 2.29%，惟減幅已逐季收斂。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113 年第 1 季製造業生產指數 87.26，較上年同季增加 6.22%，結束 111 年第 3 季以來連續 6 季負成長。