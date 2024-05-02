4月製造業PMI創1年來新高 復甦態勢漸明朗

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-02 19:30

中華經濟研究院今 (2) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 回升 1.5 個百分點至 49.4%，創 2023 年 3 月以來高點，同時，未來六個月展望指數連 3 個月擴張，惟擴張速度趨緩，中經院指出，製造業復甦態勢漸明朗，如「微風中揚帆啟航」。

中經院指出，PMI 5 項組成指標中，新增訂單和生產轉為擴張，人力僱用呈緊縮，供應商交貨時間轉為上升則是 2022 年 7 月以來首見，成為推升 PMI 的主要動能。

而存貨持續緊縮，反映製造業存貨與客戶採購存貨政策仍持續保守，此主要擔心終端需求持續性以及價格波動。

此外，在通膨的影響下，原物料價格指數續揚 5.8 個百分點至 64.1%，創 2022 年 6 月以來最快上升速度。

從產業別來看，電子暨光學產業新增訂單與生產雙雙攀升到 60.0% 以上，為 2022 年 7 月以來首見較前月上升，指數躍升 4.1 個百分點至 51.8%。

之前相對低迷屬資本支出的電力機械產業，PMI 連 2 個月擴張，且新增訂單指數續也揚至 2022 年 4 月以來最快擴張速度。