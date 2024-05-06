去年製造業研發支出逆增至6927億元新高 台積電投入1787億元居冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 17:22

統計處整理臺灣證券交易所 113 年 4 月 1 日公布之個體財報，以 108 年起每年均有公布財報之「製造業」上市櫃公司為對象，共計有 1,101 家。

112 年製造業上市櫃公司營收淨額 18 兆 8,770 億元，年減 10.7%，其中電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業分別年減 9.8%、10.4%，主因終端電子產品消費動能疲弱，產業鏈持續進行庫存調整所致；化學材料及肥料業、石油及煤製品業亦受全球經濟成長趨緩，終端需求疲弱，海外新產能投產競爭加劇，以及國際油價下跌影響，分別年減 19.6% 及 16.1%。

營收淨額前 3 大公司依序為：鴻海 3 兆 4,486 億元、台積電 2 兆 1,533 億元及和碩 1 兆 1,820 億元。

製造業整體獲利衰退，營業利益年減 26.4%：112 年製造業上市櫃公司營業利益 1 兆 4,851 億元，年減 26.4%，營業利益率 7.9%，較上年減少 1.7 個百分點。

其中電子零組件業營業利益 1 兆 699 億元，年減 28.9%，為製造業獲利減少最多之業別，營業利益率 20.9%，較上年減少 5.5 個百分點，但仍連續 3 年維持在 20% 以上，居各業之冠；另受石化原料價格走弱，加上需求疲軟，利差受到壓縮，化學材料及肥料業獲利衰退金額居次，較上年大幅減少逾 8 成，營業利益率降至 1.2%，較上年減少 3.6 個百分點。營業利益前 3 大公司依序為：台積電 9,074 億元、聯電 487 億元及聯發科 423 億元。

此外，業者為維持製程領先優勢，積極進行相關技術開發，即使營收及獲利減少，研發支出仍逆勢成長，112 年製造業上市櫃公司研發費用 6,927 億元，為歷年新高，年增 2.9%，其中以電子零組件業研發費用 4,507 億元，年增 2.2%，占整體製造業 65.1% 居首，其次為電腦電子產品及光學製品業 1,580 億元，年增 4.0%，占 22.8%，兩者合計占 87.9%。

研發費用前 3 大公司依序為：台積電投入 1,787 億元居冠，年增 11.1%，占整體製造業研發費用 25.8%，金額及占比續創歷年新高；聯發科投入 806 億元居次；瑞昱投入 201 億元居第三。

因對未來景氣不確定性高，部分業者調整產能擴充計畫及遞延機台安裝時程，加以上年規模為歷年最大，比較基期偏高，致 112 年製造業上市櫃公司固定資產投資金額降為 1 兆 1,991 億元，年減 20.9%，但投資規模連續 3 年逾兆元，其中電子零組件業 9,638 億元，為歷年第 3 高，占整體製造業固定資產投資 80.4%，但在高基期因素下，年減 25.6%，為影響製造業投資衰退之主要業別。