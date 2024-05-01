勞動節報喜！訂單回穩製造業回流201人 無薪假人數創近3年來新低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-01 13:58

勞動部今 (1) 日公布勞雇雙方協商減少工時（無薪假）人數，總計實施無薪假總計 269 家，人數 6204 人，較前次 4 月 16 日公布的 6385 人減少 181 人，無薪假創 35 個月、為近 3 年來的新低，也寫下自 2021 年 6 月實施疫情三級警戒以來的新低紀錄。減少的無薪假人數中，以製造業的回流最明顯，較前次公布減少 201 人。

勞動部公布統計資料顯示，實施無薪假的業別中，以製造業 192 家，5,768 人所佔比例最高，製造業中又以金屬機電工業 124 家，3,107 人佔最高比例，其次依序為資訊電子工業 38 家，1550 人，化學工業 19 家，944 人，民生工業 11 家，167 人。

本次再創下自 2021 年 6 月實施疫情三級警戒以來的新低紀錄。減少的無薪假人數中，以製造業的回流最明顯。勞動部表示，主要是因製造業訂單回穩，減班休息、無薪假人數有逐月下降趨勢。