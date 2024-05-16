〈台幣〉資金強勁匯入 交投創1個月新高 收升1.92角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 16:44

新台幣今 (16) 日連續衝破 32.2、32.1 元關卡，盤中最高來到 32.081 元，升值多達 2.31 角，午盤過後升幅略收斂，終場收在 31.12 元，升值 1.92 角，台北外匯經紀公司成交值高達 21.61 億美元，創 4 月中旬以來最大量，拋匯力道湧現。

新台幣今日高低價差 1.69 角，全日處升值走勢，並再度爆出超過 20 億美元的交投量，統計今年以來有 4 個交易日成交值超過 20 億美元，顯示因美國降息時點和幅度的高度不確定性，令國際資金流動較以往更快速。

觀察主要亞幣，以新台幣升值達 0.59% 較多，韓元也升值約 0.6%，泰銖升近 0.5%，日圓和星元升 0.1% 上下，人民幣處平盤。

法人指出，美國公布 4 月 CPI 年增率由 3.5% 降至 3.4%，核心 CPI 年增率也由 3.8% 降至 3.6% 創三年新低，符合市場預期，其中二手車價格滑落，汽油、服務業價格與上月持平，顯示通膨下滑趨勢恢復。