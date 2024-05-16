〈鈺創展望〉盧超群：下半年一定比上半年好 DRAM已導入機器人

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-16 13:32

鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (16) 日表示，半導體產業自去年下半年開始慢慢恢復，今年上半年還在復甦期，下半年一定比上半年好，明年即便大環境不確定因素存在，但台灣掌握 AI、人才與技術等，將再比今年成長，針對自家展望，也指出 DRAM 已導入客戶端機器人。

盧超群說，鈺創長期深耕網通，佔營收比重超過 3 成，自家的利基型 DRAM 今年將成為通訊產品主流規格，預期今年隨著大廠將資源分配至 HBM 與 DDR5 等產品，DDR3 與 DDR4 市場將由鈺創承接，滿足客戶從 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6E 到 Wi-Fi 7 所需要的容量和類型。

鈺創 DDR4 8Gb/4Gb 和 DDR3 4Gb 已導入印太和歐洲客戶的 Wi-Fi 6E 產品並進行量產；Wi-Fi 7 部分，鈺創的 DDR4 8Gb/4Gb 也獲得 Wi-Fi 7 晶片組供應商清單的認可，並開始向終端客戶提供樣品。

展望後市，盧超群說，2030 年全球由 AI 主導的經濟產值高達 80 兆美元，其中，硬體僅佔四十分之一，大概 2 兆美元，而半導體約 0.5 兆美元，而台灣建立了半導體加異質整合的應用堡壘，一定會卡位到創新技術，就如同台灣過往在 PC、手機等，都抓到應用爆發的關鍵。