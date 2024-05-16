〈台股開盤〉大盤上漲逾300點衝高至21475點創新高 多方占優勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 09:52

晶圓代工龍頭的台積電 (2330-TW) 仍是市場焦點，昨日盤中以 844 元創新高之後，今 (16) 日開盤後並大漲 13 元或 1.6%，報 852 元，加上鴻海 (2317-TW) 上漲助攻，也帶動台北股市集中市場早盤開高一度大漲漲逾 300 點，早盤加權股價指數以 21319.02 點開出 ，指數在高檔震盪，市場專家指出，台股沿 5 日線上攻的多頭優勢格局仍不變。

資深證券分析師簡伯儀說，5 月 16 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股指數期貨走高，加上今晨收盤的台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.39% 激勵，台股短線仍偏多，在 5 日均線未被跌破前，多頭仍是站在優勢一方，且外資在台股集中市場買超達到 266 億元。

今晨收盤的美股表現優異，主要因美國通膨數據降溫，燃起降息希望，道瓊指數、標準普爾 500 指數和那斯達克指數收於歷史新高，美債殖利率大幅走低。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，符合市場預期。

今晨收盤的美股，美股道瓊指數上漲 349.89 點，或 0.88%，收 39,908 點。那斯達克指數上漲 231.21 點，或 1.4%，收 16,742.39 點。S&P 500 指數上漲 61.47 點，或 1.17%，收 5,308.15 點。費城半導體指數上漲 141.15 點，或 2.88%，收 5,045.08 點。NYSE FANG + 指數上漲 136.14 點，或 1.32%，收 10,432.31 點。台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.39%。

今天早盤集中市場金融股指數上漲 22.5 點 1.15%。食品股龍頭統一 (1216-TW) 股價早盤也站上 80 元大關。