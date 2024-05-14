〈台股盤後〉台積電多頭掛帥漲128點 類股輪動兵臨21000點城下
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 14:14
台股今 (14) 日出現類股高速輪動走勢，收盤大盤指數以上漲 128.14 點或 0.61% 作收，收盤指數報 20985.85 點，成交值爲 4692.58 億元，盤面資金流向航運、IP、軍工及 AI 伺服器等個股，電子股量能雖僅占大盤 53%，但台積電 (2330-TW) 仍是穩住台股盤面的要角。
台積電 5 月 14 日收盤上漲 6 元或 0.73%，收盤報 825 元，對今天的大盤指數貢獻 48.5 點，而聯發科 (2454-TW) 上漲 40 元，收盤報 1155 元，對大盤貢獻 17.9 點，廣達 (2382-TW) 股價上漲，貢獻大盤 15.9 點。
台股集中市場今天早盤開在 20835.95 點，最高 20994.53 點，最低爲 20816.77 點，收盤指數 報 20985.85 點，成交值爲 4692.58 億元。
台股大盤指數今天收在 20985.85 點，成交值爲 4692.58 億元創下台股收盤新高，大盤在 520 總統就職之前已兵臨 2 萬 1000 點城下，分析師黃漢成說，台股目前的風險度大幅增加之中，更可能出現高達 3000 點的回檔，投資人更衡量本身的風險承受度量力而爲。
在台股今日開低走高，在航運、電腦及週邊設備、生技等族群激勵下，加權指數盤中翻紅、漲逾百點，不過匯市在亞洲貨幣普遍走弱下，新台幣兌美元以 32.43 元開出，貶值 1.9 分，中午則暫收 32.42 元，貶值 0.9 分。根據台北外匯經紀公司報價，14 日早盤新台幣兌美元貶值 0.9 分，暫收 32.42 元，區間在 32.413-32.45 元，成交金額 4.63 億美元。
今天台股半導體、IP 智財權、航運表現強勢，大盤電子股成交比重降至 53%，而航運股成交比重高達 24.1%，、AI 伺服器的廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 表現偏強勢、緯創 (3231-TW) 表現偏弱勢；同時，今天貨櫃航運股早盤揚眉吐氣，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 成交爆大量收紅、萬海 (2615-TW) 則留長上影線收黑，收盤股價報 68.4 元，較昨日下跌 1.7 元或 2.43%。
集中市場金融股指數收盤下跌 21.38 點或 1.1%。
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