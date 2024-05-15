生技股再添新兵！共信-KY預計6月中旬掛牌上櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 19:01

共信 - KY(6617-TW) 將於明 (16) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 6 月中旬掛牌上櫃。共信 - KY 研發 PTS 癌症新藥，已於 2022 年 11 月取得中國肺癌藥證，2023 年 8 月正式上市銷售，預期下半年開始可以貢獻營收，今年營運以損益兩平為目標。

共信 - KY 指出，PTS 除了在中國上市銷售外，近日更透過「指定患者用藥計畫 (NPA)」取得新加坡的核准，準備在新加坡的醫院內提供新藥給病患使用，並於收集當地收案療效成果後，準備正式遞件申請新加坡藥證。此外，PTS 能從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。

總經理林懋元說明，PTS 可透過內視鏡、超音波穿刺及一般注射模式給藥，能直接注射於腫瘤上，比傳統方式更精確。PTS 可調控癌細胞的脂筏，抑制增生並促進凋零，徹底清除癌灶，且不會傷害正常細胞。

除了 PTS302 已取得中國藥證外，根據目前的研發進度，用於治療惡性胸腔積液的 PTS500 預計在 2024 年開展多國多中心的第二、三期臨床試驗；治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥 PTS-02，預計在 2024 年第三季申請第二期臨床試驗；治療中晚期原發性肝癌的 PTS100 則在台大、北榮、北醫進行第二期臨床病患收案中。治療頭頸癌的 PTS202 已完成臨床方案設計；用於治療惡性犬類黑色素瘤的 GWa103 已獲得台灣的田間試驗許可，目前收案進度約 7 成左右，預計收案持續至今年第三季，並計劃第四季準備進行申請台灣藥證的工作。

同時也積極布局海外，預計向美國正式申請 Conditional approval，期望能在美國執行臨床試驗的同時先開始銷售。而澳洲藥證的部分，則規劃在第三季由經銷商 Cape 公司申請在澳洲進行臨床試驗。林懋元進一步表示，PTS302 已經取得新加坡及馬來西亞核准進行 NPA(恩慈療法)，今 (15) 日將在新加坡進行首例 NPA，同時計畫月底在馬來西亞進行首例 NPA。