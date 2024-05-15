台股創高外資買超266億 加碼台積電1.12萬張 掃貨電子代工、航運族群

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 18:45

台股今 (15) 日站上 21000 點大關，收漲 161 點，外資買超 266 億元，個股買賣超方面，外資買超台積電 1.12 萬張，也買超航運族群以及緯創、鴻海等多檔電子代工廠，但反手賣超英業達 3.71 萬張，並調節高息 ETF。

三大法人今日合計買超 283.39 億元，外資買超 266.93 億元、投信買超 17.95 億元自營商賣超 1.5 億元。台指期方面，外資回補空單 1856 口，淨空單下滑至 3481 口。

外資今日買超台積電 1.12 萬張外，也大買緯創 3.33 萬張、金寶 1.86 萬張、廣達 1.58 萬張、泰金寶 - DR 1.24 萬張、鴻海 1.18 萬張等電子代工廠，也買超友達 2.08 萬張、燿華 1.95 萬張等電子指標，外資也大買航運股，包括貨櫃海運陽明 3.69 萬張、萬海 1.75 萬張，航空雙雄華航 1.5 萬張、長榮航 1.11 萬張。

外資買超的金融股則以開發金 3.87 萬張、富邦金 1.59 萬張、中信金 1.27 萬張、臺企銀 1.12 萬張等較多，另外也買超潤泰新 2.29 萬張。

外資今日賣超調節英業達 3.71 萬張、長榮 9077 張、中工 8630 張、京元電子 6837 張、矽統 6747 張。同時也調節高股息 ETF，元大台灣價值高息 (00940)5.82 張、群益臺灣精選高息 (00919)3.09 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.54 萬張、復華台灣優息 (00929)6739 張。