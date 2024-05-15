〈焦點股〉廣達完成填息後 股價爆量震盪

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 10:03

廣達 (2382-TW) 為輝達 (NVDA-US)GB200 合作夥伴，加上 AI 伺服器挹注，激勵廣達近日股價表現，昨 (14) 日大漲半根停板，在 4 月 12 日除息後完成填息。廣達今 (15) 日股價則呈現震盪，開低走高，接著又翻黑，最高漲至 293.5 元，開盤不到一小時，成交量超過 2.3 萬張。

廣達今天開低走高，早盤一度最高漲至 293.5 元，隨後又翻黑，股價呈現震盪，不過仍站上所有均線，成交量超過 2 萬張。觀察三大法人近期籌碼動向，三大法人 5 月以來已經買超廣達 4.5 萬張。

廣達 4 月營收 937.37 億元，月減 4.3%，年增 25.1%，創下歷史同期新高。累計今年 1 至月營收 3562.76 億元，年增 3.56%。筆電出貨狀況，4 月筆電出貨 320 萬台，月減 31.9%，年減 3%。