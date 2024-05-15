半導體出口暴升53.9% 南韓4月ICT出口年增33.8%

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 13:50

得益於半導體等主要產品的良好表現，南韓 4 月份的資訊和通訊技術 (ICT) 產品出口年增 33.8%，是自 2022 年 3 月以來，首次取得逾 30% 的年率成長。

南韓科學技術資訊通訊部周三 (15 日) 公布，4 月 ICT 出口初步計算為 170.8 億美元，連續第 6 個月成長，上月 ICT 進口額年增 10.4%，達 115.6 億美元，貿易順差為 55.2 億美元。

從出口品項看，上個月晶片出口年增 53.9%，達到 99.6 億美元，連續第 6 個月達到兩位數成長。

其中，記憶體晶片出口額年增 98.7%，達到 58.2 億美元。系統晶片出口額為 37 億美元，較去年同期增加 18.5%，連續 4 個月成長。

科學技術資訊通信部表示，「人工智慧 (AI) 市場的增長和 IT 設備需求的復甦，導致半導體需求的擴大產生了影響」，並補充說，「特別是記憶體受到了半導體需求增長的影響」。交易價格以及對 HBM(高頻寬記憶體) 等高附加價值產品的需求增加。

顯示器出口額成長 15.2%，至 16.4 億美元，連續第 3 個月錄得兩位數成長，這得歸功於電視和個人電腦等 IT 設備需求的復甦，有機發光二極體 (OLED) 和液晶顯示器 (LCD) 出口同步增長。

電腦及周邊設備出口成長 55.9%，至 9.1 億美元，連續第四個月成長，主要受固態硬碟銷售成長 107% 的推動。

手機的出口也成長了 15.3%，達到 9.3 億美元，但通訊設備出口下降了 3.5%，為 1.9 億美元。