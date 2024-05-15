陸券商吹整併風！國聯擬百分百收購民生 今恢復交易一開盤便漲停鎖死

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 09:58

中國券商國聯證券 (601456-CN)(01456-HK) 跟民生證券的合併出現最新進展，國聯周二 (14 日) 晚間宣布將以每股 11.31 人民幣購買民生證券 100% 股份，並募集不超過 20 億元的配套資金用來發展民生證券業務，國聯證券也在今 (15) 日恢復交易後一開盤就漲停鎖死，

兩家券商的合併有望成為中國證監會提出培育一流投行後，首個成功實施的券商併購案例。

根據國聯證券公告，將經由發行 A 股股份的方式向國聯集團、灃泉峪等 46 名交易方，購買他們手中持有民生證券 100% 股份，並向不超過 35 名特定投資者募集配套資金不超 20 億人民幣且發行 A 股股份不超過 2.5 億股。

國聯跟民生合併後有望躋身中國大型券商之列，國聯集團去年 3 月便砸下 91 億人民幣購得民生證券 30.30% 股份，隔月民生證券向中國證監會遞交變更主要股東的申請資料，同年 12 月 15 日申請獲證監會核准，國聯集團正式成為民生證券第一大股東。

根據公開數據計算，國聯和民生完成整合後，投行、固定收益、研究、資產管理等主要業務將躋身產業前列，成為準大型券商，未來隨著投資投行、財富管理等業務天花板的進一步打開，合併後的新證券公司有望挑戰前 10 大券商，擠進重量級券商之列。

去年迄今，併購成為中國證券業的重要話題。中國中央金融工作會議去年底明確提出，要培育一流投資銀行和投資機構。

中國證監會近期推出《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》等四部政策文件，明確支持證券業併購整合。

在此政策下，平安 + 方正、太平洋 + 華創、國聯 + 民生及浙商 + 國都等四起券商合併受到市場高度關注。