〈ESG投資趨勢〉富達投信：8成台灣民眾偏好對氣候有益商品 ESG高評級標的報酬更優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-17 18:20

4 月 22 日世界地球日將近，富達投信於今 (17) 日發布一項針對台灣民眾的「2024 氣候風險與生物多樣認知暨行動大調查」，結果顯示 77.3％願意選擇能解決氣候問題之投資商品，且研究顯示，ESG 評級較佳之標的相對抗跌。

這項調查顯示，86.5％受訪者認同氣候變遷對生活產生影響，且前三大影響分別為氣溫上升 (82.5％)、未知病毒傳染病風險增加 (65.8%)、自然環境破壞或污染 (62.7％)。96.8％受訪者意識到維持生物多樣性是重要的議題，最害怕生物多樣 性喪失導致未知病毒產生與傳染病風險增加 (67.6％)。

富達投信通路業務部門主管張曉峰表示，富達向來關心 ESG 議題，除企業上下親身實踐，環保無紙化的網路會議，台灣的辦公室每天午休關燈節電一個半小時等綠色辦公室行動，於歐洲發行的所有基金更全部通過當地的 ESG 評等，將 ESG 理念充份落實於商品，不只追求企業的 EPS，也要追求 ESG 價值。

ESG 永續議題已逐漸為大眾所熟知，並從大眾最常關切的的氣候變遷，延伸到生物多樣性，富達國際亞洲盡責治理主管王芳表示，大自然在實現淨零排放上扮演關鍵角色，生物多樣性有助減緩氣候變遷，而氣候變遷導致生物多樣性更快喪失。

王芳強調，生物多樣性喪失是一種系統性風險，後續會造成包括供應鏈中斷、氣候變遷加速、醫藥發展受阻、全球經濟損失、新疾病產生、大規模飢荒與營養缺乏等問題。然而，導致生物多樣性喪失的五大關鍵為氣候變遷、人類活動導致陸地和海洋的用途改變、捕撈漁獲等直接生物利用、新物種的入侵、 環境污染。

該調查也顯示，有高達 68.4％民眾同意生物多樣性問題主要是政府與企業的責任，認為企業可採取的首要行動為內部能源轉型 (64.3%) 和確保上下游合作廠商符合環境永續原則 (61.8%)，其次則為支持或投資對自然永續有益的項目 (57.8%)。不僅對政府和企業有期許，受訪民眾也認為自己不能缺席。62.3% 拒絕消費破壞環境及生態之企業的產品；在投資報酬率相同的情況下，77.3％願意選擇投資能解決氣候問題的商品，且高收入群體 (81.0%) 意願更高。

王芳表示，富達樂見台灣民眾對於永續議題高度的認知和行動力。為因應全球自然危機，各地政策制定者已祭出一系列倡議及規範，致力改善自然的揭露，促使企業設定與自然相關的目標，並與企業議合探討其對自然的影響等。同時，無論對企業主或民眾來說，透過投資來實踐和支持永續，是創造多雙贏的好選擇。