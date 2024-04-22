〈AI大進擊〉富達：維持股市正面看法 相對看好日股 但不排除短期出現修正

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-22 19:12

上週全球市場股債雙跌，避險需求上揚，美元小漲，黃金走揚。富達投信對整體股市維持正面看法，尤其相對看好日股，但短期不排除出現修正，後續將關注第１季財報與美國大選。預估 2024 年 AI 主題將擴充至其相關領域，如網路交換器、記憶體、資料中心等均將受惠。

上週鮑威爾與多位聯準會官員言論轉鷹，並指出短期降息機率降低，加上部分美國大型企業財報結果遜於預期，且台積電調降半導體產業營收展望，拖累半導體類股表現；此外，中東地緣政治局勢亦壓抑市場風險性偏好，令風險性資產全面回跌，美國 10 年債殖利率走升至 4.62%；避險需求上揚，美元小漲，黃金走揚。

市場焦點：鮑威爾談話及褐皮書內容皆暗示聯準會短期無降息急迫性

儘管上週褐皮書內容顯示美國經濟放緩，就業市場降溫，但通膨仍具黏性；上週聯準會主席鮑威爾表示，近期數據並沒有讓我們對通膨持續往 2% 前進帶來更多的信心，短期內降息的可能性進一步降低；此外，副主席傑佛森、紐約總裁威廉斯，及具投票權之亞特蘭大總裁博斯提克均表示今年通膨下滑速度緩慢，暫無降息急迫性。觀察期貨市場目前預估聯準會 5 月與 6 月利率會議維持利率不動之機率高近 97% 與 83%，顯示投資人亦在等待更多美國經濟數據以作為判斷未來貨幣政策走向。

富達觀點：維持股市正面看法，相對看好日股展望

整體股市：維持正向。今年以來市場投資氣氛佳，但我們認為短期投資氣氛過於樂觀，不排除出現修正風險，接下來將關注４月中公布之第１季財報與美國大選之進展。

AI 科技股：將擴充至供應商。AI 熱潮持續發展，大型語言模型 (LLMs) 繼續以滾雪球般之全新方式發展，Nvidia 今年 3 月推出最新的 GPU 晶片 (B100)，比目前最先進技術快了 3 倍，預估明年底將推出的晶片 (X100)，將比目前用於 GPT-4 的晶片 (A100) 速度快 9 倍。過去 10 年美國企業於硬體與半導體設備支出成長率明顯低於軟體，但隨著 AI 發展，預估未來此趨勢將有所扭轉；目前市場將 AI 關注度集中在少數企業，但預估 2024 年 AI 主題將擴充至其相關領域投資機會，包含底層供應商，如網路交換器、記憶體 (台積電和三星電子)、資料中心等均將受惠。