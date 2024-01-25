鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-25 17:17

中國自 2023 年疫後重啟，報復性購物和體驗服務等強勁內需逐步釋放，加上政府適時推出有力的因應政策，抵消不少經濟下行的風險。富達國際預期 2024 年可望龍轉乾坤，中國經濟將延續反彈回升週期及出現轉型，政府轉向培育新的經濟增長引擎，包括綠色投資、高端製造業和數位經濟是亮點。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾今（25）日以「中國投資展望」為題，於線上發表演講，她表示：鑒於中國政府持續面對和解決長期經濟結構性問題，對 2024 龍年中國經濟基本情境預測為穩定可控，GDP 成率可望穩定處於 4%-5%。隨著經濟週期性復甦動能增強，預期中國不會出現通縮，且通膨壓力將保持溫和，CPI 消費者物價指數將低於預估的 3%。同時，預期 2024 年政策力道將繼續逐步加強，更多財政政策出爐，持續刺激內需及維持平衡。

根據富達國際針對中國經濟活動的追蹤系統顯示，疫後中國經濟呈「雙軌」增長形態，服務業和工業引領經濟增長，房地產業則反向拖累增長，反映中國政府致力推動經濟朝向高品質的成長，而非不惜一切代價追求經濟數據的增長。

劉培乾指出：消費方面，富達預期服務消費的比重將擴大，有別以商品消費驅動的舊經濟模式，旅遊業和服務業復甦是過去數季亮點。隨著低基期效應消退，今年經濟增長可能正常化，但服務消費可望將成為未來數年中國經濟增長主要動力之一。以澳門博弈業為例，2023 年強勁復甦，博弈總收益並在去年 12 月恢復至接近 190 億澳門元，與疫前 230 億澳門元水準相差不遠。

投資方面，固定資產投資的增幅溫和而穩定，製造業與房地產投資則呈兩極化，製造業投資依然強勁，房地產投資顯著疲弱。

中國已將經濟發展重心由城市化投資，轉向更有效利用現有基建設施。2000 年代初期，城市化投資以房地產和基建為主，包括興建住宅大廈、物流中心、公路、鐵路和橋樑等，如今經濟的新發展重心，為促進製造業升級和建設「新」基建設施，如 5G 網路、電動車充電設施和創新中心等。隨著中國經濟發展步入下一階段，全新投資形態將促進更可持續的經濟增長，使更多家庭得以躋身中高收入階層。

貿易方面，疫情引發結構性轉變，使中國出口面臨全球需求疲弱的逆風。隨著中國正超越德國、日本、韓國和美國，成為第一大汽車出口國，價值鏈升級已看到顯著改變。 同時，刺激經濟政策支持內需提升，亦使進口溫和復甦。

2023 年 7 月召開的政治局會議將啟動一系列值得關注的政策，且於近月持續推進。富達預期中國支持經濟的政策力道將在龍年逐步加強，今年召開的三中全會及兩會可能發表更清晰的政策路線，以保持經濟增長動能。

劉培乾補充：隨著中國經濟轉型，中國政府已轉向培育新的經濟增長引擎，包括聚焦綠色投資、高端製造業和數位經濟等，預期更多資源的投入將促進經濟長期正向增長，並抵銷部分短期結構性逆風。

例如，中國政府承諾採取一系列政策全面推進美麗中國建設，其中包括透過低碳發展模式減少污染，並為實現長期碳中和目標鋪路。中國電動車市場是受惠者之一，因中國承諾 2027 年電動車將占內地新購汽車的 45%，並推出相應措施支持汽車市場轉型。在一致的政策支持下，除了綠色投資，貿易也將受惠，中國電動車出口量在 2023 年再創高峰，在經濟重啟後呈倍數增長。

消費方面，中國消費市場也處於轉型期，為投資人帶來新機遇。預計到 2025 年前後，中國 60 歲及以上人口將接近 3 億人，占總人口 20% 以上。政府為應對中國人口老化問題，推出支持銀髮經濟措施，包括提升長者生活素質的基建設施、醫療服務及社會福利，為經濟帶來龐大增長空間，預期 2030 年中國銀髮世代的消費規模將達 19 兆人民幣，相當於中國整體消費的 28% 和國內生產毛額的 9.6%