黃金屢刷新天價 富達劉培乾：避險需求發高燒 後續觀察2關鍵指標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-14 12:50

國際金價於 12 日一度漲破每盎司 2400 美元創新高，國內銀樓金價也在同日漲到每錢 9480 元，續創歷史新高，是否看好 2024 年的黃金後市？國際經濟學者認為，金價還有震盪上行的空間，尤其地緣政治帶動避險需求、美國降息的時點與節奏、各國央行購買黃金的力道等因素，可望持續推升黃金繼續「金金漲」，續創新高。

國際金市，上週周五 (12 日) 的國際金因中東緊張局勢加劇，避險需求的買盤大幅湧現，一度衝到每盎司 2400 美元上方，盤中觸及 2448.80 美元的歷史新高後稍作拉回， 6 月交割的紐約黃金期貨收在每盎司 2360.2 美元；黃金現貨價格同步衝高後拉回至每盎司 2343.42 美元。

在種種利多因素驅動下，同日，高盛更將年底金價預期從每盎司 2300 美元上調至 2700 美元，對金市前景表示樂觀。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾 12 日於線上發表第二季的投資展望，在回覆鉅亨網記者提問時，發表個人對國際金市的看法。她指出，就一位經濟學家的角度觀察，近年來黃金的走勢和美元連動性逐漸脫鉤，單看過去三個月，隨著黃金價位持續攀高，美元在國際貿易體系裡的應用也呈現減少趨勢，如中國的貿易結算數字，人民幣的佔比提升，美元的佔比反在降低。由此而見，雖然美元的國際主導地位不可撼動，但其邊際效用卻在遞減。

劉培乾指出，顯然各個國家在國際貿易上都在尋找另一種穩定、可運用且可替代美元的選擇，而黃金即成最佳的替代品，加上各國央行購買黃金的力道強勁，這些都是助漲黃金的推手 。