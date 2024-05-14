00878連3日創新高 每單位確定配息0.51元 年化配息率衝9%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 19:44

國泰投信官網今 (14) 日最新公告，坐擁全台最多投資人的國泰永續高股息 (00878-TW) 宣布第二季每單位配發 0.51 元，較第一季 0.4 元再加碼，讓 126 萬名股東鼓掌歡呼，除息日為本周五 (5/17)，想要參與本次配息的話，須注意 5/16 為最後買進日。

00878 日前宣布預估配息後，帶動股價及受益人數創高，僅 5/10-5/14 三個工作日就連創三天登上新高，讓投資人直呼「還沒除息已經先領息了」。今天收盤價為 23.3 元，5 月以來累計已飆升近 5%，股價大漲 1.08 元，本次配息 0.51 元，換算年化配息率高達 9%，顯見國民 ETF 的堅強實力。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878 是以優於大盤的適當股息率為投資目標，並追求長期整體資產增值而設計的 ETF，著重行業間的平衡配置，並非僅集中單一產業，且歷來換股周率低，衍生的費用率也低， 因此 00878 歷年股息水平相對穩定。

游日傑也提醒投資人，選擇高股息 ETF 除了看配息率，也要留意長期的含息總報酬，00878 成立近四年，已經歷經市場多空考驗，表現明顯優於大盤。

ETF 理財專家分析，細看 00878 本次配息組成，可以看到資本利得為 68.63%、收益平準金僅佔 3.92%、股利所得為 27.32%、利息所得為 0.13%，推測是 00878 標的指數在 2023 年的含息報酬率高達 47.8%，已累積了長期績效，才能每季展現穩健的配息力和填息力，超越市場期待。