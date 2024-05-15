復華日本龍頭00949 6/12開募 融合巴菲特護城河優勢精選30檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 15:38

復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF (復華日本龍頭) (00949-TW) 獲准募集，復華投信表示，其追蹤指數為「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選 30 檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，預計發行價格為 15 元，並於 6 月 12 日起展開募集。

復華投信指出，復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股最熱的四大投資主題，讓最具影響力的日本企業為投資人賺錢。

復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 經理人劉昌祚指出，所謂「護城河優勢」系指企業擁有難以模仿或超越的品牌優勢，擁有寬闊的護城河可以鞏固市場地位，防止競爭者攻進，代表企業具有絕對優勢。

劉昌祚表示，00949 所追蹤的指數「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」，除了融入巴菲特「護城河優勢」投資精神之外，進一步從市值、流動性、基本面及計算權重等面向層層篩選，同時還需通過 2 項全球競爭力篩選指標，精選出 30 檔真正具全球競爭力的日企各產業龍頭。