美4月核心CPI估放緩 市場聚焦住房成本

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 07:54

美國 4 月的通膨趨勢可能不會再那麼令人沮喪，但仍可能令聯準會 (Fed) 感到不安，以致於繼續維持利率不變。

即使道瓊共識預期顯示，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率料將小幅下滑，自 3 月的 3.5% 微降至 3.4%，但月增率估達 0.4%，同於 3 月；不含食品和能源成本的核心 CPI，月增率預估將從 3 月的 0.4% 下滑至 0.3%，年增率料從 3.8% 進一步降至 3.6%。

Fed 主席鮑爾周二 (14 日) 在阿姆斯特丹發表演說時，表達他對通膨在今年降溫的期望，但也坦承抗通膨進展緩慢，並指出今年不會很快降息。

周二 (14 日) 數據顯示，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.5%，幾乎是市場預期的兩倍，且年增率達 2.2%，為一年來最大增幅。

這也凸顯出周三 (15 日)CPI 報告的重要性。安聯貿易資深經濟學家 Dan North 指出，由於通膨持續超出預期，這將是本月最重要的數據 (不含非農)。他並表示，即使 CPI 報告符合共識預期，仍不足以令 Fed 考慮在 9 月之前降息。

事實上，金融市場已放棄對 Fed 採取寬鬆政策的希望，對今年降息的預期次數，已從年初時的至少六次降至目前的兩次，且首次降息不太可能在 9 月前進行。不過，面對 Fed 收緊政策，股市一直都保持韌性，並將焦點轉向穩健的企業獲利和經濟成長。

聚焦住房通膨

華爾街將仔細研讀 4 月的 CPI 報告，探究高通膨會持續多久。近幾天的調查顯示消費者通膨預期攀升，而 Fed 認為通膨預期正是抑制物價壓力的關鍵。

周三 CPI 報告的一個焦點在於住房項目，因為與住房相關的成本約占 CPI 權重的三分之一。Fed 官員一直希望能夠緩解租金市場的壓力。

美國勞工統計局和紐約聯準銀行前官員 Erica Groshen 表示，住房通膨降溫得愈慢，實現 Fed 通膨目標的路途就愈長，而目前還沒有看到房地產市場出現任何重大變化。