〈群聯攻AI〉潘健成：法說原意被曲解 強調不會跟進中國廠商殺價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 17:55

NAND 解決方案供應商群聯 (8299-TW) 今 (14) 日舉辦 aiDAPTIV + 平台開發者大會，執行長潘健成表示，先前法說會釋出的中國 NAND 業者有拋售低價庫存的現象，其主要是要表達中國同業附加價值較低、在傳統淡季驅動下，才導致該現象，而群聯長期專注高階解決方案，不會跟進低價搶市，但該內容被部分有心人士惡意曲解。

群聯指出，部分系統商在 NAND 價格大漲前就儲備很多庫存，因此到 3、4 月時，因傳統淡季影響，基本上不需要再額外備貨，但中國廠商為了爭取上市、衝刺銷售額，導致拋售的現象。

潘健成舉例，依中國市佔率第一的 NAND 解決方案商江波龍電子來看，其去年毛利率轉為負數，直到今年第一季才賺錢，但群聯去年即便在市況低迷時，毛利率仍可維持 30% 以上，凸顯兩者專注的市場有所區隔，也象徵群聯提供的高附加價值產品獲得肯定，不必跟進中國同業殺價。