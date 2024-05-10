群聯Q1每股賺12.02元 伺服器市場有斬獲

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 19:08

群聯 (8299-TW) 今 (10) 日召開法說會，執行長潘健成指出，NAND 原廠短期內推升市場價格，對消費型的 NAND 儲存需求有所影響，不過，公司廣泛布局應用，有助穩定未來長期的整體營收與獲利，如近期在伺服器市場就有顯著斬獲。

群聯今年也同步公布第一季財報與 4 月營收，第一季營收 165.26 億元，季增 4.9%，年增 64%，創歷史同期次高，毛利率 33.9%，季減 2.1 個百分點，年增 2.1 個百分點，營益率 7.6%，季減 2.2 個百分點，年減 0.7 個百分點，稅後純益 24.2 億元，季增 16.1%，年增 2.4%，每股稅後純益 12.02 元。

群聯 4 月營收為 51.56 億元，年增 53%，累計前 4 月營收 216.82 億元，年增 61% ，也同創歷史次高，累計前 4 月儲存位元數總出貨量 (Total Bit Shipment) 年增率也達 63%，刷新歷史同期新高。

潘健成說，NAND 原廠今年首季已開始恢復獲利，如果目前 NAND 市場價格趨於穩定，對整體 NAND 產業供需較健康，反之，如果 NAND 市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的 NAND 儲存容量，而造成泡沫化 (Bubble)。

群聯指出，長期耕耘的 Design-in 市場，如 Embedded ODM、伺服器應用等均有顯著的斬獲，再者，若不考慮庫存備抵回轉以及庫藏股轉讓員工費用等影響，上季與前季的原始毛利率相近的，代表群聯在 Design-in 的布局，有助公司整體的長期獲利穩定度。