〈群聯攻AI〉aiDAPTIV+方案Q3起放量 出貨規模拚上萬套

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 17:17

NAND 解決方案供應商群聯 (8299-TW) 今 (14) 日舉辦 aiDAPTIV + 平台開發者大會，執行長潘健成表示，aiDAPTIV + 解決方案自去年推出以來，已有多家廠商開案，POC 數量達 80 個以上，預計第三季開始放量出貨，出貨規模拚上萬套。

潘健成指出，群聯發明的 aiDAPTIV + 平台其實就是平民化的 AI，透過把自家 NAND Flash 解決方案當作 DRAM 使用，進一步擴充運算能力，客戶也不必將自家資料上傳至雲端，就可以進行訓練與推論，目前已導入公家機關、金融機構、中小企業等客戶，可讓 AI 實際落地。

潘健成比喻，機械手臂相當有用，但 20 年前一隻手臂單價 1,500 萬元，是無法普及化的關鍵因素，直至經過 20 年，一隻手臂單價降至 15 萬元，遍及所有工廠，而 AI 現在就面臨這種情況。

潘健成期望，群聯推出 aiDAPTIV + 平台後，可把 AI 普及的時程大幅收斂，預期在 COMPUTEX 後，可以真的讓客戶看見 AI 平民化，群聯與供應鏈一同創造的價值，就可提升台灣外匯、增加出口與強化生產力。

群聯也蒐集眾多案例，如全台大型財神廟北港武德宮就導入群聯方案，用於解籤，並依武德宮風格寫官網文章，解說經文內容，甚至可將文筆訓練為指定的風格；醫療方面也導入連鎖診所，運用於客服 AI 助理，回答病人問題、減少櫃台負擔。

技術長林緯就補充，現在要訓練大型語言模型成本非常高，330 億參數的 AI 模型建置成本要超過新台幣 1000 萬元，但採用 aiDAPTIV + 只要低於 100 萬元，而 1800 億參數的 AI 模型建置成本更要超過 5000 萬元，導入 aiDAPTIV + 則在 500 萬元以下。