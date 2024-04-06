電子五哥四家Q1股價表現亮眼 Q2最新展望一次看

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-06 10:20

廣達第一季漲勢最為凌厲，從 224.5 元漲至 293.5 元，漲幅 30.73%，且股價最高曾來到 298 元，距離 300 元大關僅有一步之遙。三大法人第一季合計買超廣達 8.5 萬張，且三大法人同站買方，外資買超廣達 6 萬張，投信買超 8798 張，自營商則買超 1.6 萬張。

展望第二季，廣達管理團隊指出，由於第一季為傳統淡季，NB 預期將有高個位數百分比的下滑。AI 伺服器方面，則看到客戶需求強勁，加上 CoWos 產能短缺的問題，在 5、6 月逐漸緩解，預期第二季動能將顯現，下半年便能看到顯著動能。

緯創第一季漲勢同樣強勁，從 98.6 元一路突破百元大關，最高股價來到 130 元，3 月 29 日收 125 元，第一季漲幅 26.77%。三大法人第一季合計買超緯創 6.4 萬張，且三大法人皆站買方，外資買超 2.2 萬張，投信買超 2.5 萬張，自營商則買超 1.7 萬張。

緯創執行長林建勳指出，今年 AI 伺服器將有三位數成長的表現。且根據研調 DIGITIMES 指出，緯創身為輝達 (NVDA-US) 高階伺服器 A100 及 H100 HGX 主要供應商，加上高單價的 GPU 基板挹注，持續為營收帶來貢獻，今年則有雲端客戶自家 AI 伺服器放量，以及品牌商擴大 AI 伺服器出貨等有利因素，可望進一步推升營運。

和碩股價表現也亮眼，從 83.7 元一路往上漲，且站上百元大關，最高來到 109.5 元，3 月 29 日則收在 59.7 元，漲幅 16.84%。三大法人第一季合計買超 2.7 萬張，不過外資站賣方，賣超和碩 6.1 萬張，投信與自營商則站買方，投信買超 8.3 萬張，自營商買超 5312 張。

和碩先前指出，三大產品線第一季皆因進到傳統淡季，表現相對較為平淡。不過進到第二季，隨著新產品推出後將有所改善。AI 伺服器方面，和碩表示，目前訂單主要來自北美客戶的組裝與測試 (L10)，且已小量出貨，未來也不排除有伺服器整機系統 (L11) 的訂單。

英業達第一季股價漲幅為 13.07%，股價最高漲至 61.8 元。三大法人第一季合計買超英業達 3.6 萬張，不過外資賣超 7.8 萬張，投信與自營商則同站買方，投信買超 2.6 萬張，自營商買超 1.6 萬張。

英業達管理團隊指出，第二季 NB 出貨因商務專案往第三季遞延，預期第二季 NB 較第一季高個位數下修，全年則小幅成長。伺服器方面，則呈現逐季成長態勢，全年有望兩位數成長。

仁寶第一季股價則是電子五哥中唯一走跌，跌幅約為 9.16%。三大法人第一季大砍仁寶 11.3 萬張，外資與自營商同站賣分，外資賣超 13 萬張，自營商賣超 3781 張，不過投信則大買仁寶 20 萬張。