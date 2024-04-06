電子五哥四家Q1股價表現亮眼 Q2最新展望一次看
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-06 10:20
2023 年第一季結束，電子五哥包括廣達 (2382-TW) 、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)，以及英業達 (2356-TW) 第一季股價皆有亮眼表現，漲幅皆超過 1 成，僅有仁寶 (2324-TW) 股價走弱。時序進入第二季，在 AI 伺服器需求暢旺，以及缺料逐漸緩解的情況下，有望淡季不淡。
廣達第一季漲勢最為凌厲，從 224.5 元漲至 293.5 元，漲幅 30.73%，且股價最高曾來到 298 元，距離 300 元大關僅有一步之遙。三大法人第一季合計買超廣達 8.5 萬張，且三大法人同站買方，外資買超廣達 6 萬張，投信買超 8798 張，自營商則買超 1.6 萬張。
展望第二季，廣達管理團隊指出，由於第一季為傳統淡季，NB 預期將有高個位數百分比的下滑。AI 伺服器方面，則看到客戶需求強勁，加上 CoWos 產能短缺的問題，在 5、6 月逐漸緩解，預期第二季動能將顯現，下半年便能看到顯著動能。
緯創第一季漲勢同樣強勁，從 98.6 元一路突破百元大關，最高股價來到 130 元，3 月 29 日收 125 元，第一季漲幅 26.77%。三大法人第一季合計買超緯創 6.4 萬張，且三大法人皆站買方，外資買超 2.2 萬張，投信買超 2.5 萬張，自營商則買超 1.7 萬張。
緯創執行長林建勳指出，今年 AI 伺服器將有三位數成長的表現。且根據研調 DIGITIMES 指出，緯創身為輝達 (NVDA-US) 高階伺服器 A100 及 H100 HGX 主要供應商，加上高單價的 GPU 基板挹注，持續為營收帶來貢獻，今年則有雲端客戶自家 AI 伺服器放量，以及品牌商擴大 AI 伺服器出貨等有利因素，可望進一步推升營運。
和碩股價表現也亮眼，從 83.7 元一路往上漲，且站上百元大關，最高來到 109.5 元，3 月 29 日則收在 59.7 元，漲幅 16.84%。三大法人第一季合計買超 2.7 萬張，不過外資站賣方，賣超和碩 6.1 萬張，投信與自營商則站買方，投信買超 8.3 萬張，自營商買超 5312 張。
和碩先前指出，三大產品線第一季皆因進到傳統淡季，表現相對較為平淡。不過進到第二季，隨著新產品推出後將有所改善。AI 伺服器方面，和碩表示，目前訂單主要來自北美客戶的組裝與測試 (L10)，且已小量出貨，未來也不排除有伺服器整機系統 (L11) 的訂單。
英業達第一季股價漲幅為 13.07%，股價最高漲至 61.8 元。三大法人第一季合計買超英業達 3.6 萬張，不過外資賣超 7.8 萬張，投信與自營商則同站買方，投信買超 2.6 萬張，自營商買超 1.6 萬張。
英業達管理團隊指出，第二季 NB 出貨因商務專案往第三季遞延，預期第二季 NB 較第一季高個位數下修，全年則小幅成長。伺服器方面，則呈現逐季成長態勢，全年有望兩位數成長。
仁寶第一季股價則是電子五哥中唯一走跌，跌幅約為 9.16%。三大法人第一季大砍仁寶 11.3 萬張，外資與自營商同站賣分，外資賣超 13 萬張，自營商賣超 3781 張，不過投信則大買仁寶 20 萬張。
雖然仁寶第一季股價走弱，但管理團隊先前於法說會時指出，今年將持續布局 AI 領域，整體伺服器將成長 3 至 4 成，其中 AI 伺服器比重將達 2 成。仁寶除了與輝達合作，也持續與 AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 接洽新機種。管理團隊補充，今年 AI 伺服器產品將比去年多，且持續插旗歐洲資料中心的 Tier 2 市場，主要以 L10 為主，企業伺服器則以主機板 (L6) 訂單較多。
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