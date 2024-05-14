三大法人買超284億元 外資砸重金買超這四檔各逾2萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 17:11

台股今 (14) 日出現類股高速輪動走勢，收盤大盤指數以上漲 128.14 點或 0.61% 作收，收盤指數報 20985.85 點，成交值爲 4692.58 億元，盤面資金流向航運、IP、軍工及 AI 伺服器等個股，三大法人買超 284.05 億元。外資買超陽明 (2609-TW)、燿華 (2367-TW)、英業達 (2356-TW) 及長榮 (2603-TW) 都超過 2 萬張。

5 月 14 日集中市場，外資買超 219.21 億元，投信買超 43.87 億元，自營商買超 20.95 億元，在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲多單爲 4473 口，爲 4 月 9 日以來單日交易多單口數最高，外資未平倉合約口數爲空單 10044 口。

5 月 14 日集中市場外資買超較多的個股：陽明、燿華、英業達、長榮、長榮航、仁寶、新興、華航、寶成、中鋼。5 月 14 日集中市場外資賣超較多的個股：中信金、緯創、大同、聯電、潤泰新、元大金、第一金、台泥、永豐金、中 - KY。

5 月 14 日集中市場投信買超較多的個股：中信金、聯電、陽明、四維航、長榮、裕民、宏碁、華碩、玉山金、聯發科。5 月 14 日集中市場投信賣超較多的個股：華新、寶成、金像電、緯創、上海商銀、達麗、美時、仁寶、士電、統一、致伸。

5 月 14 日集中市場自營商買超較多的個股：中工、長榮、英業達、神達、廣達、宏碁、新興、世紀鋼、漢翔、力積電。5 月 14 日集中市場自營商賣超較多的個股：陽明、華航、國泰金、長榮航、仁寶、鴻海、潤泰新、萬海、中信金、中環。