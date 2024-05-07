三大法人買超 120.34 億元 外資對這6檔個股買超都逾萬張

5 月 7 日集中市場自營商買超較多的個股爲，陽明、彰銀、鴻海、大亞、裕民、中鋼、大同、興富發、廣達、華南金；5 月 7 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，中工、中石化、冠德、宏碁、國泰金、三陽工業、漢翔、國產、 燿華、新光金。

證券分析師黃漢成指出，目前在季報出爐同時，個股業績表現成為一大重點，台股以類股輪動方式向前進，但上檔壓力逐漸加大，仍必須小心，短線支撐在 20222 點。