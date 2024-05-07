三大法人買超 120.34 億元 外資對這6檔個股買超都逾萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 18:40
台股今 (7) 日出現類股輪動快速，收盤大盤指數以上漲 130.22 點或 0.63% 作收，收盤指數報 20653.53 點，成交值爲 4061.54 億元，集中市場三大法人買超 120.34 億元，外資今天買超陽明、中石化、台積電、華南金、長榮航、國建都超過 1 萬張。
5 月 7 日集中市場，外資買超 69.94 億元；投信買超 46.3 億元；自營商買超 4.1 億元，三大法人合計買超 120.34 億元。在期貨市場部分，外資交易口數淨額爲空單 467 口，未平倉合約口數爲空單 19225 口。
5 月 7 日集中市場外資買超較多的個股爲，陽明 (2609-TW)、中石化 (1314-TW)、台積電 (2330-TW)、華南金 (2880-TW)、長榮航 (2618-TW)、國建 (2501-TW)、國票金 、國產、寶成、潤泰新；5 月 7 日集中市場外資賣超較多的個股爲，中信金、大亞、新光金、群創、華邦電、鴻海、中租 - KY、臺企銀、長榮、威健。
5 月 7 日集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、聯電、玉山金、永豐金、鴻海、仁寶、元大金、陽明、日月光投控、台泥；5 月 7 日集中市場投信責超較多的個股爲，康舒、群益證、群創、聯茂、華新、國建、國產、華固、鈺邦、美時。
5 月 7 日集中市場自營商買超較多的個股爲，陽明、彰銀、鴻海、大亞、裕民、中鋼、大同、興富發、廣達、華南金；5 月 7 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，中工、中石化、冠德、宏碁、國泰金、三陽工業、漢翔、國產、 燿華、新光金。
證券分析師黃漢成指出，目前在季報出爐同時，個股業績表現成為一大重點，台股以類股輪動方式向前進，但上檔壓力逐漸加大，仍必須小心，短線支撐在 20222 點。
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