台股靠攏前高 外資買23億元加碼PCB族群近4萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 20:58
台股今 (8) 日收在最高點 20700 點，小漲 46 點，靠攏前高 20883 點，外資期現貨同步作多，在現貨市場大買 PCB 族群，包括耀華與健鼎，合計買超近 4 萬張，並逢高調節鴻海。
三大法人合計買超 40.76 億元，外資買超 23.86 億元，連四買，投信買超 19.35 億元，連十八買，自營商翻空賣超 2.45 億元；期貨方面，外資期現貨同步作多，減碼空單 3622 口，未平倉空單口數降至 15603 口。
外資今日大買 PCB 族群，耀華 (2367-TW) 位居外資買超第一名，大買 3 萬張，健鼎 (3044-TW) 也有 9700 張，也看好 AI 相關概念股，包括廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW) 等，張數也有 7000 多張。
外資賣超則瞄準航運，大幅調節空運、海運個股，長榮 (2603-TW)、長榮航 (2618-TW)，張數都超過 1.8 萬張，裕民 (2606-TW) 也有 9000 多張，其他如鴻海 (2317-TW) 也遭獲利了結，張數約 7000 多張。
自營商則與外資對作，青睞航運類股，包括萬海 (2615-TW)、長榮航、裕民等，張數分別達 1100 多張、1100 多張與 900 多張。
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