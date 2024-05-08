台股靠攏前高 外資買23億元加碼PCB族群近4萬張

台股今 (8) 日收在最高點 20700 點，小漲 46 點，靠攏前高 20883 點，外資期現貨同步作多，在現貨市場大買 PCB 族群，包括耀華與健鼎，合計買超近 4 萬張，並逢高調節鴻海。

外資今日大買 PCB 族群，耀華 (2367-TW) 位居外資買超第一名，大買 3 萬張，健鼎 (3044-TW) 也有 9700 張，也看好 AI 相關概念股，包括廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW) 等，張數也有 7000 多張。