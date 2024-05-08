中租-KY驚現跌停連日遭外資倒貨 2位理財專家點名這原因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 17:44

中租 - KY(5871-TW) 今 (8) 日股價一度摜殺至跌停，終場收在 152 元，創 18 個月新低，近 2 日累計遭外資倒貨 3.6 萬張，引發投資人關注，市場分析，中租今年第一季獲利表現不如預期，近來又深陷 BNPL 風波，遭立委緊盯，不過，理財專家阿格力和股魚不約而同都點出可能與「GDR 折價」有關。

中租今天盤中被打入跌停板，投資人關心公司到底發生什麼問題？股魚於臉書發文點出六項可能的影響因子，一、某外資出具報告建議客戶賣出；二、內部人事有些浮動；三、中國市場的雜音未除；四、GDR 折價；五、監理單位異動；六、新管理法規上路。

股魚認為，雖然近來市場對於中租展望雜音很多，但該公司營收仍維持年增率 8% 的成長性，回歸公司獲利本質，去年 EPS 為 15 元，目前為止成長性與法人預估相符，今年預估 EPS 為 17 元，僅不到 10 倍的本益比，從技術線型的角度來看應該是賣出，但從財務報表的角度來看則是機會，目前市場上多空看法分歧，部分投資者仍逢低進場，不過，預估獲利表現是否調整要觀察 5 月 13 日的法說會。

此外，阿格力認為，外資可能進行套利交易，因為 5 月下旬可能有 GDR 的消息，更指出 2017 年也發生過，「賣貴的舊、買便宜的新」，如果真的是這個原因，給一點時間就可以了。

中租日前公布首季自結稅後純益 58.15 億元，季增 1.51%，但年減幅達 15.59%，每股稅後純益 3.6 元。以地區觀察，台灣、中國及東協獲利分別衰退 10%、25% 及 34%。

國內三大融資租賃公司承作先買後付 (BNPL) 業務，部分年輕人過度透支信用引起立委關注，台北市租賃公會針對 BNPL、中古車貸業務分別訂出自律規範共 11 條款，已經公告上路，並交會員公司簽署。