外資賣超207億元 00946掛牌首日慘遭外資調節1.7萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 18:00

台股今 (9) 日早盤雖有聯發科及鴻海力挺，但尾盤不敵賣壓，台積電帶頭下挫，終場跌 139.74 點，以 20560.77 點最低點作收，成交量 4180.13 億元。三大法人今天合計賣超 207.82 億元，其中外資賣超 207.49 億元，大砍今天掛牌上市的 00946 群益科技高息成長 1.7 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 207.49 億元，自營商賣超 24.81 億元，投信則站買方，買超 25.14 億元，三大法人合計賣超 207.82 億元。

外資今天最青睞誠美材 1.3 萬張，同時也買超陽明 1.2 萬張，國泰金 1.1 萬張，萬海 9502 張，健鼎 7581 張，仁寶 7146 張，晟銘電 6528 張，廣達 6124 張，瑞軒 5953 張，以及和桐 5844 張。

外資賣超部分，大砍今天掛牌上市的 00946 群益科技高息成長達 1.7 萬張，成為外資賣超第一名。同時，外資也減碼其他高股息 ETF，賣超 00929 復華台灣科技優息 1.3 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.2 萬張。

另外，外資也賣超長榮航 1.7 萬張，中租 - KY 1.7 萬張，大同 1.6 萬張，緯創 1.4 萬張，中信金 1.4 萬張，鴻海 1.4 萬張，新光金 1.3 萬張，群創 1.2 萬張，燿華 1.2 萬張，以及臺企銀 1 萬張。

投信今天則偏愛中信金，買超中信金 1.1 萬張，買超聯電 7410 張，陽明 5086 張，鴻海 2992 張。另外，投信也買超遠傳、欣興、日月光、健鼎、永豐金，以及大聯大超過 1000 張。