陽明4月自結獲利年增9成 EPS 0.94元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-14 17:09

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (13) 日應證交所要求，公告 4 月自結稅後純益為 29.77 億元，年增 91.63%，每股純益 (EPS)0.84 元，反映今年以來運價上漲的趨勢。

陽明 4 月合併營收 149.44 億元，年增 35.33%，稅後純益 29.77 億元，年增 91.63%，EPS 0.84 元，海運的第二季獲利展望，持續受投資人的關注。

陽明日前公告第一季稅後純益達 93.79 億元，年增 175.85%，EPS 2.69 元，創 5 個季度來高點，優於預期。

上海航交所公告的最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期強彈 365.16 點至 2305.79 點，衝上 2022 年 9 月下旬以來新高，顯示紅海危機明顯緩解供給過剩缺口。